AYDEM ve AKUT iş birliğiyle 4 ilde vatandaşlara orman yangını eğitimi



DENİZLİ, (DHA) -AYDEM Yenilenebilir Enerji, Aydın, Muğla, Uşak ve Yalova'da Arama Kurtarma Derneği'yle (AKUT) birlikte vatandaşlara orman yangınlarına karşı eğitim verdi Türkiye'nin yenilenebilir enerjideki öncü şirketlerinden Aydem Yenilenebilir Enerji, AKUT'la başlattığı 'Enerjimizle Gelecek İçin El Ele' projesi kapsamında dört ildeki yöre halkına, olası orman yangınlarına karşı mücadele için profesyonel ekipman ve müdahale eğitimi desteği sağladı.PROJEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZAydem Yenilenebilir Enerji, AKUT iş birliğiyle hayata geçirdiği 'Enerjimizle Gelecek İçin El Ele' projesini Aydın, Muğla, Uşak ve Yalova illerindeki santral bölgelerinde düzenlediği yangınla mücadele eğitimleri ile sürdürdü. Doğanın ve gelecek nesillerin sürdürülebilirliğini önceliklendirerek hayat için enerji ürettiklerini belirten Aydem Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Ömer Fatih Keha, "Geçtiğimiz yıl Türkiye'de meydana gelen ve milyonlarca ağacın yok olmasına sebep olan orman yangınları, Aydem Yenilenebilir Enerji ailesi olarak bizleri de derinden etkiledi. Tahrip olan ormanlık alanların canlandırılması için gerçekleştirdiğimiz fidan bağışlarının yanı sıra olası yangınlar için bizler de ne yapabiliriz diye düşündük. Bu doğrultuda; pek çok eğitimde iş birliği içinde olduğumuz AKUT'la birlikte Türkiye'de bir ilk olan 'Enerjimizle Gelecek İçin El Ele' sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdik. Hem olası yangınlara hazırlıklı olunması hem de etkili ve doğru müdahale edilmesi için dört santral bölgemizdeki yöre halkına tam donanımlı, profesyonel yangın ekipmanları tedarik ettik. İş birliğimiz kapsamında AKUT'un uzman eğitmenleri tarafından yangınlara koordineli ve etkili müdahale eğitimleri de düzenlendi. İlerleyen zamanlarda periyodik eğitimler ile projemizi sürdüreceğiz" dedi.Projenin ortaya çıkışında, orman yangınları ile mücadelede konusundaki gelişim alanlarının tespit edilmesinin etkili olduğunu belirten AKUT Başkanı Recep Şalcı ise "Önceki yıl yaşanan orman yangınlarında en önemli gözlemimiz, çoğu vatandaşımızın basit bir şekilde söndürebileceği yangına sistemli ve etkili bir şekilde nasıl müdahale edeceği konusunda yeterli bilgiye ve donanıma sahip olmamasıydı. Aydem Yenilenebilir Enerji ile gerçekleştirdiğimiz 'Enerjimizle Gelecek İçin El Ele' projesi, yangınlara doğru şekilde müdahale edilmesi açısından örnek bir uygulama niteliğinde. Aydem Yenilenebilir Enerji'nin yangın söndürme ekipman ve kişisel donanım desteği ile yöre halkından oluşturduğumuz ekiplere eğitimler verdik. Yangınlara müdahale konusunda bilgili ve donanımlı hale gelen yöre halkından oluşturulan ekipler, bundan böyle olası yangınlara etkin ve bilinçli bir şekilde müdahale edebilecek" diye konuştu.Yalova bölgesinde gerçekleştirilen eğitimler sırasında AKUT ekibi ve yöre halkıyla bir araya gelen Aydem Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Ömer Fatih Keha, AKUT Başkanı Recep Şalcı'ya "Enerjimizle Gelecek İçin El Ele" projesindeki iş birliği ve katkılarından dolayı teşekkür plaketi takdim etti.DHA-Genel Türkiye-Denizli

2022-07-05 12:55:52



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