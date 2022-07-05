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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kasaplarda bayram telaşı başladı

İHA

Kasaplarda bayram telaşı başladı

Kurban Bayramının yaklaşması ile birlikte kasaplarda bayram telaşı erken başladı.

Ülke genelinde yaklaşan bayramla birlikte birçok kasap, hazırlıklarını sürdürüyor. Denizli’nin Çameli ilçesinde kasaplar, tecrübeli ekibiyle Kurban Bayramı öncesi ve sonrasında vatandaşların kurbanlık temini, kesilmesi ve et sıyırma işlemini büyük bir özveriyle gerçekleştirmek için hazırlıklarını tamamladı.

İlçede Kurban Bayramı’na sayılı günler kala hazırlıklarını tamamladıklarını söyleyen kasap Yaşar Oymak, “Bölgemizde yetiştirilen büyükbaş hayvanları Kurban Bayramı öncesi müşterilerimizin talep ve istekleri doğrultusunda üreticilerimizle buluşturarak köprü vazifesi görüyoruz. Ayrıca, Kurbanlık dana, inek ve düve hisseleriyle de vatandaşlarımıza bütçelerine göre imkanlar sunuyoruz” dedi.

“Kasaptan et almış gibi hizmet veriyoruz”
Kendi imalathanelerinde kurduğu ekiple bayrama hazır olduklarını anlatan Oymak, “Satın alınan kurbanlığın getirilmesinden başlayarak, kesilmesi, sıyrılması ve hisseye göre kura çekiminin yapılmasının ardından müşterilerimize kurbanlıklarını teslim ediyoruz. Müşterilerin talebine göre ayrıca kasaphanemizdeki bulunan imalathanemizde ekibimizle; kıymalarını, bonfile ve bifteklerini ayırarak kasaptan et almış gibi tertemiz bir işçilikle kurbanlık etlerini istedikleri gibi teslim ediyoruz” diye konuştu.

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