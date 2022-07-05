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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Merkezefendili özel öğrencilerin yıl sonu etkinlikleri başladı

İHA

Merkezefendili özel öğrencilerin yıl sonu etkinlikleri başladı

Denizli’de, Merkezefendi Belediyesi Engelsiz Yaşam Akademisi’nin 20212022 eğitim öğretim döneminin sona ermesiyle özel öğrencilerin 80’ler ve 90’lar temalı yıl sonu etkinlikleri başladı. Merkezefendi Kültür Merkezi’ndeki sergide akademide eğitim gören kursiyerlerin yıl boyu emek verip ürettikleri el işi ürünler, iki gün boyunca sergilenecek.

250 özel öğrencinin stant açtığı etkinlikte, el emeği ürünler Denizlililerin beğenisine sunuldu. 80’ler ve 90’lar konseptine uygun olarak dönemin kıyafetleri ve arabalarının olduğu programa Cumhuriyet Halk Partisi Denizli İl Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Engelsiz Yaşam Akademisi Veli Temsilcisi Yeter Çam, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Çocuklarımız bir yıl boyunca çalıştılar. Çok emek verdiler. Onlar, bizim en değerlilerimiz, en kıymetlilerimiz, özel çocuklarımız. Hem çocuklarımız hem aileleri gerçekten çok emek veriyorlar. Engelsiz Yaşam Akademimizde birçok branşta çocuklarımıza eğitim ve hizmet veriyoruz. Her geçen gün akademimiz kendini geliştiriyor, yeniliyor. Teknoloji ile birlikte çocuklarımızın ihtiyaçlarını, yeni projelerle birlikte karşılıyoruz. Engelsiz Yaşam Akademisi’ne gittiğimizde bizler de oradaki sevgiyi, çocuklarımızın gözündeki pırıltıyı, o heyecanı görünce çok mutlu oluyoruz. Özel çocuklarımızın, bizlerin ve sevgili öğretmenlerimizin aracılığıyla yaşama sevincinin artırılması, yaşamlarını devam ettirmeleri, yetenekleri yönünde gelişmeleri çok önemli. Bizler de bunu gerçekleştirmeye ve daha ileri taşımaya çalışıyoruz” ifadesini kullandı.

“Etkinliğimiz şölen havasında geçecek”
Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, özel bireylerin her zaman yanlarında olduklarını söyledi. Büyük bir heyecanla yıl sonu etkinliklerine hazırlandıklarını belirten Başkan Doğan, “Engelsiz Yaşam Akademisi için her yıl bu etkinliği yapıyoruz. Pandemi dolayısıyla ara vermiştik. Bu yıl da gerçekleştireceğiz. Onlar çok heyecanlılar. Çok emek verdiler. Bugün sergimizin açılışını gerçekleştirerek etkinliğimizi başlattık. Yarın da çocuklarımızın bir yıllık emeğininin karşılığı, onların oyunlarını sergilediği, güzel bir şölen havasında geçecek olan yıl sonu etkinliğimiz var. Bütün Denizlili hemşerilerimizi davet ediyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve tüm katılımcılar, özel öğrencilerin emek verip ürettikleri el işi ürünlerinin bulunduğu stantları tek tek dolaştı. Eski araçların yanında atariler ve dönemin konseptine uygun oturma alanları ve leblebi tozu gibi ikramların olduğu etkinlikteki birbirinden değerli ve güzel olan ürünler, iki gün boyunca Merkezefendi Kültür Merkezi’nde ziyarete açık olacak. 6 Temmuz Çarşamba günü saat 19.30’da da 80’ler ve 90’lar temalı ve dönemin kıyafetlerinin giyileceği yıl sonu gösterileri gerçekleştirilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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