Genel Sekreter Mutlu, yeni üyelere rozet taktı

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Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Sekreteri ve Teşkilat Başkanı Teoman Mutlu, Denizli’de partisine yeni üye olan isimlere belgelerini takdim etti.

TDP Genel Sekreteri ve Teşkilat Başkanı Teoman Mutlu, Denizli parti teşkilatının düzenlediği çalıştaya katıldı. Çalıştayda TDP Denizli İl Başkanı Orçun Sarıhan, yönetim kurulu, kadın ve gençlik kolları üyeleri hazır bulundu.



Çalıştayda ülke gündemindeki konuları değerlendiren Teoman Mutlu, “Avrupa’nın, mültecileri Türkiye’nin üstüne yıkıp, geri çekilemeyeceğini öğrenmesi gerekiyor. Avrupa, Amerika’nın etki ve nüfuz alanına girdi. Avrupa’da artık Amerikan postalı var. ABD, öldü denilen NATO’yu yeniden güçlendirdi. NATO, ABD emri altında dünyanın jandarması oldu. ABD, dünya barışı için tehdittir” dedi.



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10 ülkesinden birisi yapacaklarını vaat eden Mutlu, Denizli’de partisine yeni kayıt yaptıran isimlere rozetlerini takarak, üyelik belgelerini takdim etti.

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