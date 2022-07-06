Serinhisar Halk Eğitimi Merkezi Almanya’dan döndü

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Denizli Serinhisar Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, 2019 yılında dahil olduğu AB Erasmus+ Yetişkin Eğitimi Personel Hareketliliği projesi çerçevesinde Almanya’da gerçekleşen eğitim faaliyetini tamamladı.



2019 yılı teklif çağrısı döneminde Serinhisar Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından hazırlanan" Avrupa'da Yapılan Göçmen Uyum Programları" adlı projede, Almanya’ya eğitim faaliyetinde bulunuldu. Proje faaliyetlerinde göçmen uyum programları ve uygulama örnekleri üzerinde duruldu.



Serinhisar Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mehmet Selçuk, "Kurumumuz, bu projeyle Avrupa’da yapılan göçmen uyumları ile ilgili olarak yürütülen çalışmaların Avrupa boyutunu inceleme fırsatı buldu hem de kurumumuza Avrupa boyutu kazandırdı. Kurumumuz tarafından hazırlana proje başarılı bir şekilde yürütüldü ve pandemi sebebiyle geç de olsa tamamlandı. İlçemizdeki göçmen sayısı ve verilen eğitimler göz önüne alınarak bu proje oluşturulmuştur. Bu projeyle ilçemizdeki göçmenlerin ihtiyaç duydukları alanda mesleki eğitimler verilecek, uyum konusunda daha iyi eğitim şartları oluşturma imkanı sağlanacaktır." dedi.

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