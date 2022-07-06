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Acıpayam, Gençlik ve Kültür Merkezi’ne kavuşuyor Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan: “Acıpayam’a çok yakışacak”

İHA

Acıpayam, Gençlik ve Kültür Merkezi’ne kavuşuyor Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan: “Acıpayam’a çok yakışacak”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan, ilçeye kazandırılacak Gençlik ve Kültür Merkezi protokolünü imzaladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Acıpayam Belediyesi işbirliği ile Acıpayam ilçesine kazandırılacak Acıpayam Gençlik ve Kültür Merkezi’nin protokolü imzalandı. Protokole Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan, AK Parti Acıpayam İlçe Başkanı Fikret Gümüş, Acıpayam Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mahir Altuğ, Abdullah Kandemir ve Şükrü Yalçın ile Genel Sekreter Yardımcısı Ali Aydın ve beraberindekiler katıldı. Şevkan burada yaptığı konuşmada çok büyük bir heyecan duyduğunu belirterek, “Başkanımız Sayın Osman Zolan yıllar önce ‘Nefesinizin daraldığı noktada ben varım, korkmayın’ demişti. Hakikaten de öyle oldu. Başkanımıza ve Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına yürekten teşekkür ediyorum. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadığı için” dedi. Söz konusu tesisi Acıpayamlıların dört gözle beklediğini anlatan Şevkan, Acıpayam Gençlik ve Kültür Merkezi’nin gençlerin ve Acıpayam halkının uğrak yeri olacağını ifade etti.

“Bu projeyle Acıpayam’ın bir eksikliğini daha gidermiş olacağız”
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise protokolün kendisini de çok heyecanlandırdığını belirterek, Acıpayam’ın her geçen gün büyüyen ve gelişen bir ilçe olduğunu, yapılan yatırımlarla ilçenin şehir havasına büründüğünü söyledi. Büyükşehir Belediyesi olarak Acıpayam’a bugüne kadar birçok yatırım yaptıklarını anlatan Başkan Zolan, “2014 seçimlerine giderken ‘Şehir merkezimizde ne varsa ilçelerimizde de o olacak’ demiştik. Çok şükür tüm ilçelerimizde aynı anlayışla hizmet etmeye devam ediyoruz.Bugün çok güzel bir protokolün altına imza attık. Projeyle Acıpayam’ın bir eksikliğini daha gidermiş olacağız. 3 katlı tesiste 544 kişilik konferans salonu, 2 adet sinema salonu, el sanatları ve meslek kursları verilecek, 8 adet atölye, halk oyunları salonu, kafeterya ve okuma alanı bulunacak. Merkezimiz Acıpayam’a çok yakışacak. İlçemizdeki insanlarımıza en üst seviyede hizmet verecek” dedi.

“Güçlü bir işbirliği ile tesisi inşa edeceğiz”
Bir an önce temel atma töreni yapmak istediklerini kaydeden Başkan Zolan, projenin ve finansmanının hazır olduğunu, artık ihalenin yapılacağını belirterek, destekleri nedeniyle Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’na da teşekkür etti. Güçlü bir işbirliği ile tesisi inşa edeceklerini ifade eden Başkan Zolan, “Acıpayam’ımıza hayırlı uğurlu olsun. Orada her yapılan işi Acıpayamlılar hak ediyor. Onlara hizmet etmek bizim vazifemiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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