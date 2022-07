Uzmanından kurbanda doğru beslenme önerileri

Merkezefendi Sağlıklı Hayat Merkezi’nde görevli Diyetisyen Betül Arslanoğlu bayram süresince tatlı, şeker tüketimine ek olarak kırmızı et tüketiminin miktarı ve sıklığının artacağını belirterek; “Tamamen et tüketimini kısıtlamak, yasaklar koymak doğru olmaz. Ancak porsiyon kontrolü yaparak yeterli ve dengeli beslenmek, sağlıklı bir bayram geçirebilmek için önemlidir” dedi.



Diyetisyen Betül Arslanoğlu, bayramların tüm aile bireylerini bir araya toplayan, sevgi ve mutluluğun göstergesi olarak simgelenen geniş sofraların kurulduğu günler olduğunu belirterek, yasaklar koymadan, sağlıklı beslenerek bayramı keyifle geçirebilmek için yapılması gerekenleri madde madde sıraladı.



Diyetisyen Betül Arslanoğlu, kurbanda beslenmeyle ilgili şu uyarılarda bulundu:

“Kurban Bayramı sabahına kan şekeri dengesi açısından öğün atlamadan mutlaka yumurta, peynir ya da süt grubundan oluşan iyi kalite protein içerin bir kahvaltı ile güne başlayalım. Kırmızı et; B12 vitamini, vücutta emilimi yüksek olan demir ve çinko mineralleri açısından çok iyi bir kaynaktır. Ancak yüksek miktarda doymuş yağ ve kolesterol içerdiği de unutulmamalıdır. Özellikle yüksek kolesterol ve kalpdamar rahatsızlığı olan kişilerin kırmızı et tüketimi konusunda dikkat etmeleri gereklidir. Kadınlarda maksimum 100120 gram, erkeklerde maksimum 180200 gram kırmızı et tüketimi günlük limit olmalıdır. Etleri kendi suyunda ya da az su eklenerek haşlama, fırın ya da ateşe en az 20 cm uzaklıkta ızgara yöntemi ile pişirilmelidir. Kızartma ya da direk mangal ateşinde pişirme gibi yöntemler tercih edilmemelidir. Etler tüketilirken beraberinde taze hazırlanmış mevsim yeşilliklerinden oluşan, bol limonlu bir salata mutlaka olmalıdır. C ve E vitaminlerini içermeyen et ürünleri salata ile birlikte tüketildiği zaman hem besin çeşitliliği sağlanmış olur hem de etin içeriğindeki demirin emilimi artmış olur. Çoğu kişi için vazgeçilmez olan tatlı bayram geleneklerimizde önemli bir yer tutar. Porsiyon kontrolü yaptığımız ve enerji dengesini sağladığımız sürece tatlı tüketimimizde bir sorun yoktur ancak şerbetli, hamur tatlıları yerine sütlü, meyveli tatlılar tercih etmek çok daha sağlıklı bir seçenek olacaktır. Havaların oldukça sıcak olduğu bu günlerde sıvı tüketimi oldukça önemlidir. Bayramda asitli ve şekerli içecekler tercih etmek yerine ayran, maden suyu ve bol su tüketimine özen gösterilmelidir.

Etler tek pişirmelik olacak şekilde küçük parçalara bölünerek saklanmalıdır. Birer yemeklik kadar kırmızı et kıyma veya kuşbaşı formda buzdolabında 24 saat beklettikten sonra buzdolabı poşetleri ya da yağlı kağıt ile paketlenerek derin dondurucuda 6 ay kadar saklanabilir. Etler kolaylıkla bozulabilen potansiyel riskli besinlerdir. Etlerin dondurulduktan sonra tekrar çözünmesi bazı mikroorganizmalar için üreme ortamı oluşturur ve bu da sağlığımızı tehdit eder. Etler yeneceği zaman oda sıcaklığında değil buzdolabında çözdürülmeli ve çözülen et kesinlikle tekrar dondurulmamalıdır”

