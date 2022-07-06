Meslek liselerinde tarım seferberliği Sarayköy’den başlayacak

Denizli’de mesleki liseleri tarım alanı bölümleri sektörün nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılaması amacıyla yapılan projede tarım seferberliği Sarayköy’den başlayacak.



Milli Eğitim Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanarak yürürlüğe giren "Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği Protokolü" ile mesleki liseleri tarım alanı bölümleri sektörün nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamak, tarım sektöründe bilimsel ve profesyonel bakış açıları oluşturma adına büyük güç elde edecek. İş birliği protokolü çerçevesinde Denizli’de Tarım Alanı bölümü ile eğitimöğretimine devam eden Sarayköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde etkinliğinin artırılarak bulunduğu bölge ve çevre bölgelerde daha aktif hale gelmesi adına Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, İl Tarım Orman Müdürü Şakir Çınar ve beraberindeki teknik ekip ile Sarayköy ilçesine ziyarette bulunuldu.



Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar ve beraberindeki teknik ekibin Sarayköy ziyaretinde Sarayköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve okul bahçesinde bulunan tarım alanı uygulama serası oldu. Okulu ve serayı gezen heyet yapılacak çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.



İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici Sarayköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yaptığı açıklamalarda “Bakanlığımız ile Tarım ve Orman Bakanlığımız arasında yapılan protokol çerçevesinde tarım alanlarının geliştirilmesi ve tarıma olan ilgi alakanın artırılması noktasında ilimizde de Sarayköy MTAL’in serasındayız. İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ile birlikte ortak mutabakat doğrultusunda çalışmalarımız yapacağız. Seramızla tarımsal üretime katkı sağlayacak” dedi.



İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar konuşmasında “Denizli ilimizde Menderes’in can verdiği Sarayköy ovasından Denizli tarafına yeni fidanlar yetiştirmek umudundayız. İnşallah sonucunda daha başarılı ve daha iyi bir eğitim dönemi geçirerek, teknik elemanlarımızı tarım hizmetine sunmak için çaba ve gayret göstereceğiz” ifadelerin kullandı.



Sarayköy ilçe ziyaretinin son durağı tarım alanı uygulama sahası yapılması planlanan Sarayköy İlçesi Gerali Mahallesindeki kapalı olan ilkokul olurken; uygulama serası ve yapılması planlanan uygulama sahası ile ilgili İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerince incelemeler yapıldı.

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