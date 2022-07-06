Denizli'de ormanlarda konaklamak ve ateş yakmak kısıtlandı



Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ Valiliği, mesire alanları, tabiat parkları ve günübirlik kullanım alanlarının dışında kalan ormanlık alanlarda insani faktörlere bağlı olarak yangın riski bulunduğu için piknik yapmak, konaklamak ve ateş yakmak 31 Ekim'e kadar kısıtlandı.

Denizli Valiliği'nden yapılan açıklamada, meteorolojiden alınan veriler doğrultusunda kentte sıcaklık değerlerinin yükseleceği, hava şartları ve insani faktörlere bağlı olarak yangın riskinin artabileceği değerlendirildi. Olası orman yangınlarını önlemek için Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu'nun kararları doğrultusunda bazı tedbirler alındığı vurgulanan açıklamada, "6 Temmuz31 Ekim arasında mesire alanları, tabiat parkları ve günübirlik kullanım alanlarının dışında kalan ormanlık alanlarda piknik yapmak, konaklamak ve mangal, semaver ve benzeri amaçlarla ateş yakmanın yasaklanmasına, izin verilen mesire alanlarında da belirtilen tarihler arasında saat 20.00'den sonra ateş yakmaya izin verilmemesine karar verilmiştir." denildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2022-07-06 18:42:24



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.