Denizli’de 560 sporcu birincilik için yarıştı Spor Toto Türkiye U16 Kulüpler Şampiyonası’nda ENKA birinci oldu

– Spor Toto Türkiye U16 Kulüpler Şampiyonası’nda, Denizli’de 2 gün süren yarışmalarda birincilikler ENKA’nın oldu. Şampiyonlar kupalarını Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman’ın elinden aldı.

Atletizmde bu yıl üst üste organizasyonlara ev sahipliği yapan Denizli’de Spor Toto Türkiye U16 Kulüpler Şampiyonası, 56 Temmuz 2022 tarihlerinde U16 Kulüpler Ligi ve TOHM/Olimpik Deneme Yarışları yapıldı. Türkiye Atletizm Federasyonu'nun organizasyonunda Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle gerçekleşen yarışlar, Albayrak Spor Toto Spor Kompleksi Olimpik Atletizm Sahası'nda, Türkiye'nin önemli kulüplerinden atletlerin de bulunduğu 560 sporcunun katılımıyla gerçekleşti.



Şampiyonluk kupaları ENKA’nın

Sabah saatlerinde başlayan yarışmalarda koşular, atma ve atlama kategorilerinde atletler madalya için piste çıktı. Sıcak havanın etkili olduğu yarışlar sonunda ENKA, U16 yaş grubundaki kulüpler şampiyonasında iki kupayı da kazanan ekip oldu. ENKA Kulübü şampiyonada ezeli rakibi Fenerbahçe’nin önünde iki kupa kazandı. Erkeklerde 155 puan toplayan ENKA üst üste 10. şampiyonluğunu kazanırken, 131 puan toplayan Fenerbahçe ikinci, 111 puan alan Galatasaray ise üçüncü oldu. Kızlarda ise ENKA takımı 243 puana ulaşırken, Fenerbahçe 236 puanla ikinci, İstanbul BBSK ise 204 puanla üçüncü sırayı aldı.



Kupa ve madalyalar İLMAN tarafından takdim edildi

Organizasyon boyunca Albayrak Tesisleri'ne giderek yarışmaları takip eden ve genç sporcuların heyecanına ortak olan Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, Türkiye’nin dört bir yanından gelip sıcak havaya rağmen takımlarının başarısı için ter döken atletleri tebrik etti. Bir organizasyona daha başarıyla ev sahipliği yaptıklarını kaydeden İlman, desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a teşekkür ederek, tesis altyapısı ve tecrübeli hakem ve görevli kadrolarına vurgu yaptı. Denizli’de spor organizasyonlarının artarak devam etmesi için çalışmaya devam ettiklerini bildiren İlman, görev alanlara ve emeği geçenlere teşekkür etti. Yarışmaların sonunda dereceye giren kulüplere ve sporculara İl Müdürü Ömer İlman tarafından kupa ve madalyaları verildi.

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