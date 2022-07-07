Denizli Büyükşehir ailesi Kurban Bayramı öncesi bayramlaştı

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Kurban Bayramı öncesi belediye personeli ile bayramlaştı. Denizli’ye birlikte çok güzel hizmetler yaptıklarını anlatan Başkan Zolan, “Şehrimizin her yerinde bir eser bırakarak yolumuza devam ediyoruz” dedi.



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Kurban Bayramı öncesinde Büyükşehir Belediyesi çalışanlarıyla bayramlaştı. Başkan Osman Zolan'a, Genel Sekreter Mustafa Ünal, DESKİ Genel Müdürü Niyazi Türlü, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Aydın, Seval Gebeş, Serhat Akbulut ve Ömer Faruk Özer eşlik etti. Denizli’nin farklı kesimlerinde bulunan hizmet birimlerini ziyaret ederek tüm personelin Kurban Bayramı'nı tebrik eden Başkan Zolan, herkese sevdikleriyle birlikte güzel bir bayram geçirmelerini diledi. Milli ve dini değerleri yaşatmanın çok kıymetli olduğunu belirten Başkan Zolan, “Bayramı coşkuyla yaşamak çok önemli. Biliyorsunuz bayram tatili 9 gün oldu. Sizler de inşallah sevdiklerinize kavuşur onlarla bayramlaşırsınız. Büyüklerimizi unutmamız, bayramı bayram tadında yaşamamız gerekiyor. İnşallah güzel bir dinlenme imkanınız da olur” dedi.



“Şehrimizin dokunmadık yerini bırakmadık”

Denizli’ye birlikte çok güzel hizmetler yaptıklarını anlatan Başkan Zolan, “Şehrimizin her yerinde bir eser bırakarak yolumuza devam ediyoruz. Denizli’miz düne göre daha güzel, geçmiş yıllara göre muhteşem bir hale geldi. Bunu da birlikte yaptık. Vatandaşlarımızın emanetine hep birlikte sahip çıktık. Bundan sonra da yolumuza hep birlikte devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Başkan Zolan, yola çıkacaklara trafikte çok dikkatli olmalarını, tatil dönüşü yine hep beraber şehre hizmet edeceklerini belirtti.

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