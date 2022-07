Denizli Egekent Hastanesi, görevi başında öldürülen Dr. Emre Karakaya’yı andı

Denizli Özel Egekent Hastanesi, Konya Şehir Hastanesi’nde öldürülen Kardiyoloji Uzmanı Dr. Emre Karakaya için anma töreni yaptı. Saldırıyı kınadıklarını belirten Op. Dr. Ahmet Levent Akpınar, “Hekimlerimize ve diğer sağlık çalışanlarımıza karşı her türlü yapılan saldırıları kınıyoruz. Biz hekimler mesleğimizi büyük bir aşk ve özveri ile yerine getiriyoruz” dedi.



Denizli Özel Egekent Hastanesi, Konya Şehir Hastanesinde görevi başındayken başka bir hastanede görevli güvenlik görevlisi tarafından öldürülen Kardiyoloji Uzmanı Dr. Emre Karakaya için hastane önünde anma töreni düzenledi. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'ın da üzgün sağlıkçıları yalnız bırakmadığı törene, tüm hastane yönetimi, doktor ve personeller katıldı.



Tören sırasında konuşma yapan Denizli Özel Egekent Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Ahmet Levent Akpınar, “Dün Konya’da Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ekrem Karakaya vahşice öldürüldü. Çok üzgünüz. Kardiyoloji Uzmanının kaç yılda yetiştiğini, nasıl ağır koşullarda çalıştığını, defalarca nöbet tutuğu için eve gidemediğini bilmiyor musunuz. Günümüzde doktorlara saldırmak ve dövmek sıradan bir hale geldi. Hekimlerimize ve diğer sağlık çalışanlarımıza karşı her türlü yapılan saldırıları kınıyoruz. Biran önce caydırıcı yasal düzenlenmelerin yapılmasını istiyoruz. Sayın meslektaşıma Allah’tan rahmet diliyorum. Perişan olan kederli ailesine baş sağlığı diliyorum. Tüm yurttaşlarımıza sesleniyorum. Biz hekimler mesleğimizi büyük bir aşk ve özveri ile yerine getiriyoruz. Ama bu tür şiddet olayları devam ettikçe görevimizin yapamamanın endişesi içerisindeyiz” dedi.



“Hepimizin başı sağ olsun”

Törene katılanlar arasında yer alan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ise her zaman sağlık çalışanlarının yanında olduklarını belirtti. Doğan, “Sözlü, fiziki ve ölümle sonuçlanan saldırıların çok fazla olduğunu görüyoruz. Aslında ülkenin geneline baktığınızda bu saldırıların kadına, hayvana ve doğaya karşı iyice artığını düşünüyoruz. Gerçekten bugün bir doktorun nasıl yetiştiğini, ailelerin hangi zorluklarla okuttuğunu ve sağlık çalışanlarımızın nasıl vefakarla çalıştığını hepimiz biliyoruz. Dün vefat eden iki arkadaşımıza da baş sağlığı diliyoruz. Merkezefendi Belediyesi ve Şeniz Doğan olarak sağlık camiamızın yanındayız. Hepimizin başı sağ olsun” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.