Başkan Kepenek; "Bayramlar, bizi birbirimize kenetleyen özel günlerdir"

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, Kurban Bayramı münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.



Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek mesajında, “Ülkemizin ve Milletimizin birlik ve beraberliğini pekiştiren, toplumsal yardımlaşma ve dayanışma duygularının zirveye ulaştığı, ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla hatırlandığı bir Kurban Bayramı'na daha kavuşturan Allah’a şükrediyoruz. Bayramlar aile fertlerinin, akraba, dost ve arkadaşların bir araya geldiği, özlem giderdiği, komşuluk ve akrabalık ilişkilerini pekiştiren, kısaca bizlere aile olmanın ayrıcalığını ve idrakini yaşatan özel günlerdir. Bu Kurban Bayramında da, her bayramda olduğu gibi, dostluğumuzu, sevgimizi, aşımızı, ekmeğimizi, soframızı, hüznümüzü, acımızı en sıcak şekilde sevdiklerimizle paylaşacağız. İnsanı insan yapan değerlerin ve erdemlerin yoğun olarak yaşandığı bu bayramda sağlanacak hoşgörü ortamının, Honaz halkını birbirine daha da çok kenetleyeceği inancındayım” diye konuştu.



“Bayram öncesi ilçemizi cadde cadde, sokak sokak temizledik”

Her bayramda olduğu gibi bu yılda Honaz Belediyesi, vatandaşların bayramlarını rahat ve huzurlu bir şekilde geçirmeleri için tüm birimlerini seferber ettiklerini belirten Başkan Kepenek, “Bayram öncesi ilçemizi cadde cadde, sokak sokak temizledik. Kurban satış pazarımızı düzenleyerek satışı yapılan Kurbanlık hayvanları denetimden geçirdik. Ve daha birçok çalışmayla ilçemizi bayrama hazırladık. Bayram dolayısıyla direksiyon başına geçecek vatandaşlarımızdan dikkatli olmalarını istiyorum. Hız sınırlarına riayet etmelerini, emniyet kemerlerini takmalarını, uykusuz direksiyon başına geçmemelerini rica ediyorum. Bayram sevincimizi matem havasına büründürmeyelim. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Honazlı hemşerilerim olmak üzere tüm ülkemizin mübarek Kurban Bayramı’nı en içten duygularımla tebrik eder, sevdikleriyle birlikte sağlık ve mutluluklar dilerim” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.