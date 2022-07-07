Denizli bayramı yağışlı geçirecek

Denizli’de Kurban Bayramı’nın ilk 2 günü, gök gürültülü sağanak yağışın etkili olmasının beklendiğini açıklandı.



Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü yapılan son değerlendirmelere göre; Denizli’de Kurban Bayramı’ndaki beklenen hava durumu tahminlerini açıkladı. Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilen Denizli'de, Kurban Bayramının ilk 2 günü aralıklı ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlar beklendiği belirtildi. 3 ve 4. günde ise parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Günün en yüksek sıcaklıklarının 33 ile 37 derece arasında seyretmesi bekleniyor.

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