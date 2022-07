Denizlispor ailesi bayram sevincini hep birlikte yaşadı

A. Denizlispor’da yönetim, teknik heyet, futbolcular ve kulüp çalışanları hep birlikte bayramlaştı.



Haluk Ulusoy Tesislerinde düzenlenen bayramlaşma merasimine A. Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, yöneticiler, teknik direktör Mesut Bakkal, teknik heyet, futbolcular ve kulüp çalışanları katıldı.



Haluk Ulusoy Tesislerinde gerçekleştirilen bayramlaşma töreninde konuşan Kulüp Başkanı Mehmet Uz, geçtiğimiz sezon hedeflerine ulaştıklarını belirterek, "Ben ve yönetim kurulum teknik heyet ve futbolcularımıza her zaman güvendik. Siz de bu güveni hiç boşa çıkarmadınız. İnşallah önümüzdeki sezon da birlikte güzel işler yapacağız. Biz yönetimiyle, teknik ekibiyle, futbolcusuyla ve çalışanları ile büyük bir aileyiz. Bu aileye başarısızlık yakışmaz. Hepinizin bayramını tebrik ediyorum İnşallah bundan sonra da sağlık sıhhat içerisinde nice bayramlar yaşarız" dedi.



Teknik direktör Mesut Bakkal da Denizlispor'da çalışmaktan her zaman mutlu olduğunu kaydederek, "Bu ailenin bir parçası olmaktan her zaman gurur duydum. Biz istersek daha güzel şeyler yapabiliriz. Bunu geçtiğimiz sezon herkese ispat ettik. Tüm camiamızın herkesin bayramını kutluyorum" dedi.

