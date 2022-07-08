PAÜ Eğitim Fakültesi yeşil bayrak ödülünü kazandı

YÖK tarafından düzenlenen “2022 Engelsiz Üniversiteler Ödülleri” sahiplerini buldu. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 2022 yılı Eğitimde Erişilebilirlik kategorisinde yeşil bayrak ödülünü almaya hak kazandı.



Üniversitelerde engelsiz bir ekosistemin oluşturulmasını teşvik etmek amacıyla gerçekleştirilen 2022 Yılı Engelsiz Üniversiteler Ödüllerini kazananlar YÖK’te düzenlenen törenle YÖK Başkanı Erol Özvar tarafından açıklandı. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Fakülte Sekreteri Mustafa Mızrak ve Özel Eğitim Bölümü Öğretim Elemanı Arş. Gör. Gizem Ergin’in yoğun çaba gösterdiği çalışmalar neticesinde, engelli öğrencilerin doğal eğitim haklarının nitelikli olarak gerçekleşmesi için, verilen eğitimlerin çeşitli aşamalarında belli bir düzeyde destekleyici bilgi, belge, ders araç ve gereçlerini sağlayan üniversitelerde yapılan çalışmaları desteklemek ve teşvik etmek üzere verilen Eğitimde Erişilebilirlik (Yeşil Bayrak) ödülünü kazandı.



Engelsiz Üniversite Ödülleri, Engelsiz Üniversite Bayrakları ve Engelsiz Program Nişanları olmak üzere iki alanda verildi. Engelsiz Üniversite Bayraklarının “mekânda erişilebilirlik (turuncu bayrak)”, “eğitimde erişilebilirlik (yeşil bayrak)” ve “sosyokültürel faaliyetlerde erişilebilirlik (mavi bayrak)” olmak üzere üç kategoride değerlendirildi.



Bu yıl Engelsiz üniversite ödülleri için 114 Üniversiteden toplam 1074 başvuru yapıldı. 34 panelist tarafından yapılan değerlendirme sonuçlarına göre; 84 üniversite toplam 384 bayrak almaya hak kazandı. Bu bayraklardan 226’sı ‘mekanda erişilebirliğe’ verilen ‘turuncu bayrak’, 105’i ‘eğitimde erişilebilirliğe’ verilen ‘yeşil bayrak’ ve 53’ü de ‘sosyokültürel faaliyetlerde erişilebilirliğe’ verilen ‘mavi bayrak’ oldu. 12 üniversiteye toplam 43 program nişanı verildi.

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