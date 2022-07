Kurban Bayramında et tüketimine dikkat

Denizli Özel Egekent Hastanesi Diyetisyeni Müge Mertcan, bir arada olunun bayram günleri sonrasında sağlık problemi yaşamamak için dikkat edilmesi gerekenler konusunda bilgi verdi.



Bayram sevdiklerin bir araya geldiği, sofraların kurulduğu özel günlerdir. Kurban bayramında et tüketimin fazla olması nedeniyle Diyetisyen Müge Mertcan, “Kurban bayramında et tüketimi fazla olup tek tip beslenmeye yönelim olmaktadır. Et yemeklerinin yanı sıra sebze, kuru baklagiller ve tahıl grubu ile beslenme çeşitlendirilmeli ve günlük alınması gereken su tüketimi ihmal edilmemelidir” şeklinde konuştu.



Kesilen kurban etinin hemen tüketilmemesi gerektiği konusunda uyaran Diyetisyen Mertcan, “Kesilen kurban eti hemen tüketilmemelidir. Yeni kesilmiş hayvanların etlerindeki sertlik hem pişirmede, hem de sindirimde zorluk oluşturmaktadır. Bu durum midede şişkinlik, hazımsızlık gibi sıkıntılara neden olur. Etin en az 24 saat dinlenmiş olması gerekmektedir” dedi.



Etin hazırlanma aşaması önemli

Diyetisyen Müge Mertcan, keyifli bayram günlerinin güzel bir anı olarak kalmasında bu adımların öneminin büyük olduğunu söyledi. Özellikle etin saklanma ve pişirilme aşamaların öneminin büyük olduğundan bahseden Diyetisyen Müge Mertcan, “Kurban Bayramı’nda hazırlıklar yapılıp etler pişirilirken de sağlık için gerekli adımlarının yerine getirilmesi gerekmektedir. Et buzluktan çıkarılıp direk çözdürülmemelidir. Et, buzdolabında soğukluk derecesi daha düşük bölmeye alınarak yavaş yavaş çözdürülmelidir. Sıcak suda çözme gibi işlemler sağlık açısından risklidir” ifadelerini kullandı.



Kesme tahtası kullanımına da değinen Diyetisyen Mertcan, eti keserken kullanılan kesme tahtasının sebze ya da meyveleri keserken kullanılmaması gerektiğini kaydetti. Etin pişirilme yönteminin de sağlık adımlarının içinde atlanılmaması gereken bir husus olduğuna değinen Diyetisyen Müge Mertcan, “Eti, kızartma şeklinde tüketmek yerine haşlama, ızgara yöntemleri tercih edilmelidir. Özellikle et, mangalda pişiriliyorsa kömürleşene kadar pişirilmemelidir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.