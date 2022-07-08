Denizli’de DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı

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Denizli’de DEAŞ terör örgütüne yönelik olarak gerçekleştirilen operasyonlarda 1 kişi gözaltına alındı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, DEAŞ terör örgütü faaliyetlerinin deşifresine yönelik yapılan çalışmalarda, örgüt adına propaganda faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen 1 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheli hakkında s hakkında adli makamlarca işlem yapıldı.

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