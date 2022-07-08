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Denizli’de aranan 84 şahıs tutuklandı 3 ayrı apart yetkilisine 53 bin 564 TL idari para cezası

İHA

Denizli’de aranan 84 şahıs tutuklandı 3 ayrı apart yetkilisine 53 bin 564 TL idari para cezası

Denizli’de gerçekleştirilen ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 84 farklı adres kontrol edildi. Denetim ve sorgulamalarda 22 bin 222 kişi sorgulanırken aranması olan 77 şahıs tutuklandı.

Denizli’de gerçekleştirilen denetimler 4 ile 7 Temmuz 2022 tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 84 farklı adres kontrol edildi. Denetimlerde 22 bin 222 kişinin GBT ve UYAP sorgulamaları yapıldı. Yapılan denetimlerde kumar oynadıkları tespit edilen toplam 5 kişiye kumar oynamaktan 9 bin 95 TL idari para cezası uygulandı. İçkili eğlence mekanında 2 kadının konsomasyon yaptığı tespit edilerek idari işlem uygulandı.

84 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı
Ayrıca, il genelinde meydana gelen asayişe müessir olaylar ile adli makamlardan gelen yakalama müzekkerelerine istinaden yakalanan 84 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Yapılan çalışmalar neticesinde, 4 adet tabanca, 15 adet tabanca mermisi, 3 adet çalıntı motosiklet, 1 adet elektrikli bisiklet ve kumar oyununda kullanılan 700 TL ile malzemeler ele geçirildi.

3 ayrı apart yetkilisine 53 bin 564 TL idari para cezası
Eğlence, umuma açık istirahat, geçici konaklama ve araç kiralama firmalarında 84 farklı adres kontrol edildi. Adreslerde kimlik bildirme kanunu çerçevesinde, yapılan kontrol ve denetimler neticesinde, 8 ayrı adreste bulunan toplam 96 apart dairesi kontrol edildi. Denetimler sonunda 3 ayrı apart yetkilisine 53 bin 564 TL idari para cezası uygulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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