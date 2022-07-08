Tefeciler Denizli’de yakayı ele verdi

Memur ve emeklilerin maaş zamları belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Denizli’de borç para verip senet imzalattıktan sonra faiziyle geri almaya çalıştıkları iddia edilen 2 tefeci yakalandı.



Denizli’de güvenlik güçleri tefecilik suçunun önlenmesi için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde vatandaşa borç para verip senet imzalattıktan sonra faiziyle parayı geri alan 2 kişinin yeri tespit edildi. Yapılan operasyonda şüpheliler kıskıvrak yakalandı. Aramalarda 9 tane suçta kullanılan çek ve 2 tane ise mali belge ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler hakkında “Tefecilik” suçundan adli makamlarca işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.