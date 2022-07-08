Çardak Havalimanı'ndan Haziran ayında 36 bin yolcu hizmet aldı

Denizli Çardak Havalimanı’nda 2022 yılı Haziran ayında toplam 36 bin 187 yolcuya hizmet verildi. Haziran ayında iç hat yolcu trafiği 31 bin 86, dış hat yolcu trafiği ise 5 bin 101 olduğu açıklandı.



T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Denizli Çardak Havalimanı’nın 2022 yılı Haziran ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. 2022 yılı Haziran ayına ait, iç hat yolcu trafiği 31 bin 86, dış hat yolcu trafiği ise 5 bin 101 oldu. Haziran ayında iniş ve kalkış yapan uçak trafiği ise iç hatlarda 514, dış hatlarda 31 uçak olmak üzere toplamda 545 uçak olduğu belirtildi.



Yük trafiği ise Haziran ayında toplamda 375 ton oldu. 6 aylığa bakıldığında ise Denizli Çardak Havalimanı’nda yolcu trafiği 191 bin 792, uçak trafiği 2 bin 537, yük trafiği ise bin 984 ton olarak bildirildi.

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