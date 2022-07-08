Denizli emniyetinden orman yangınlarına karşı dronlu denetim 



Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'de polis ekipleri, yangın ve sabotaj ihtimaline karşı kent merkezine yakın ormanlarda havadan dron destekli denetim yapıyor. Asayiş ekipleri de orman içinde devriye görevi yürütüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hava sıcaklığının yükselmesiyle olası orman yangınları başta olmak üzere sabotaj ihtimaline karşı sorumluluk bölgelerindeki ormanlarda tedbirlerini artırdı. Bu kapsamda polis ekipleri, ormanlarda havadan dron destekli denetim başlattı. Kent Ormanı'nda polis ekipleri, dronla şüpheli kişileri tespit ediyor. Orman içinde devriye gezen asayiş ekipleri de şüphelilerin kimlik kontrollerini yapıyor. Ekipler, olası yangınlara karşı orman içinde araçla devriye atarken, yaya olarak da devriye yürütüyor. Ayrıca devriye görevi yapan polisler, halkı da ateş yakmamaları konusunda uyarıyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2022-07-08 16:05:06



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.