Denizli'de Kurban Bayramı namazında camiler doldu

– Denizli’de Kurban Bayramı namazında vatandaşlar camileri doldurdu. Namazdan sonra vatandaşlar birbiriyle bayramlaştı.



Denizli’de Kurban Bayramı namazında camilere akın eden vatandaşlar dini ibadetlerini huşu içerisinde yerine getirdi. Camilerde Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan “Allah’a yaklaşma sevincimiz” konulu bayram hutbesi okundu. Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesi’nde bulunan Gazallı Camii’nde hutbeyi okuyan İmamHatip Muhammet Oğuzalp, “Bayramlar, ümmet olma bilincimizi pekiştiren günlerdir. Bayramı kan ve gözyaşıyla karşılayan mazlum ve mağdur din kardeşlerimize kavli ve fiili dualarımızla destek olalım. İslam beldelerinin huzur ve güven içinde geçireceği bayramlar için Yüce Rabbimize niyazda bulunalım. Bu vesileyle kurban bayramını, ruhlarımızın sükunetine, hanelerimizin bereketine, ülkemizin ve İslam aleminin huzuruna vesile kılmasını Cenabı Hak’tan niyaz ediyorum. Bayramımız mübarek olsun” dedi.



Kurban Bayramı münasebetiyle vatandaşlar bayram namazlarını kılmak için tüm camilere akın etti. Vatandaşlar bayram namazını eda ettikten sonra birbirleriyle bayramlaştı. Çocukların da bayram namazını kılmak için gittiği camilerde tam bir bayram havası yaşandı. Namazdan sonra vatandaşlar dua etti. Namazın ardından vatandaşlar sırayla birbirleriyle bayramlaştı.

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