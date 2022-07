Pamukkale’de vatandaşlar kurbanlarını sağlıklı bir ortamda kesim yaptı Pamukkale Belediyesi Kurban Bayramında da vatandaşların yanında

Pamukkale Belediyesi, vatandaşların kurbanlarını sağlıklı ortamda kesebilmeleri için Kurban Bayramı’nın ilk günü 5 noktada küçükbaş ve bir mahallede de büyükbaş kurban kesim yerinde gerekli olan tüm tedbirleri aldı.



Pamukkale Belediyesi, her zaman olduğu gibi bayramlarda da vatandaşların yanında oluyor. İki dini bayramdan biri olan Kurban Bayramı’nda vatandaşların kurbanlarını sağlıklı ortamda kesebilmeleri için Pamukkale Belediyesi, 6 noktada gerekli olan tedbirleri aldı. İlçede küçükbaş hayvanlar kesmek isteyen vatandaşlar Ulu Cami yanındaki eski sebze hali, Kuşpınar Mahallesi Pazar Yeri, İncilipınar Mahallesi Kapalı Pazar Yeri, Kınıklı Mahallesi Kapalı Pazar Yeri, Dokuzkavaklar Merkezefendi Kuran Kursu Bahçesi, Anafartalar Kapalı Pazar Yeri’ni kullandı. Büyükbaş hayvanlar için ise kurban kesimi Akhan Mahallesi Çayır Mevkii Duranlar Mezbahanesi’nde gerçekleşti. Pamukkale Belediyesi, kesimlerin İslami usullere uygun bir şekilde yapılması için gerekli tedbirleri alırken vatandaşların etlerini koyabileceği, atıkları atabileceği iki ayrı cins poşet temin etti. Kesim yerlerinde ihtiyaç olan çengel, kompresör, ip, hortum, elektrik, çadır, masa, sandalye vb. ihtiyaç malzemeleri de Pamukkale Belediyesi tarafından temin edildi. Tüm bu hizmetleri ücretsiz olarak sağlayan Pamukkale Belediyesi ayrıca kurban kesim yerlerinde, çay ikramında bulunarak, ihtiyacı olanlar için bir araç vatandaşlara eve hizmet konusunda yardımcı oldu. 14 mahallede 30 adet kuyu açan Pamukkale Belediyesi, kurban kesimi sonrasında kurban atıklarının bu kuyularda bertaraf edilmesini sağladı. Temizlik için, her kesim noktasında ikişer ekip halinde hazır bulunurken, vatandaşların hijyenik bir ortamda kesim yapmaları sağlandı. Belediyenin veterineri, kesim yerlerini dolaşarak hayvan kontrolü sağlarken, bayram öncesi başlayan dezenfekte işlemleri bayram süresince de sürdürülecek. Bayram boyunca, ilçe halkı tüm şikâyet ve müracaatlarında belediyenin 444 9 220 numaralı hattını arayabilecek.



Vatandaş verilen kurban hizmetinden memnun

Pamukkale Belediyesi kurban kesim noktasındaki hizmetten memnun olduğunu belirten Hatice Öğünç “Şu an Pamukkale belediyesi hayvan kesim noktasındayım. Kurban sabahı buraya ibadetimizi yapmak için geldik. Sabahleyin kahvaltı yapacak fırsatımız olmadı ancak Pamukkale belediyemiz bizim kahvaltımızı bile düşünmüş. Her şey dört dörtlük burada her zaman olduğu gibi başkanımız bizi düşünmeye devam ediyor. Avni başkanım iyi ki varsınız sizi çok seviyoruz hizmetlerinizden dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.

