Pamukkale’de vatandaşlar kurbanlarını sağlıklı bir ortamda kesim yaptı Pamukkale Belediyesi Kurban Bayramında da vatandaşların yanında

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Bayramınız kutlu olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pamukkale’de vatandaşlar kurbanlarını sağlıklı bir ortamda kesim yaptı Pamukkale Belediyesi Kurban Bayramında da vatandaşların yanında

İHA

Pamukkale’de vatandaşlar kurbanlarını sağlıklı bir ortamda kesim yaptı Pamukkale Belediyesi Kurban Bayramında da vatandaşların yanında

Pamukkale Belediyesi, vatandaşların kurbanlarını sağlıklı ortamda kesebilmeleri için Kurban Bayramı’nın ilk günü 5 noktada küçükbaş ve bir mahallede de büyükbaş kurban kesim yerinde gerekli olan tüm tedbirleri aldı.

Pamukkale Belediyesi, her zaman olduğu gibi bayramlarda da vatandaşların yanında oluyor. İki dini bayramdan biri olan Kurban Bayramı’nda vatandaşların kurbanlarını sağlıklı ortamda kesebilmeleri için Pamukkale Belediyesi, 6 noktada gerekli olan tedbirleri aldı. İlçede küçükbaş hayvanlar kesmek isteyen vatandaşlar Ulu Cami yanındaki eski sebze hali, Kuşpınar Mahallesi Pazar Yeri, İncilipınar Mahallesi Kapalı Pazar Yeri, Kınıklı Mahallesi Kapalı Pazar Yeri, Dokuzkavaklar Merkezefendi Kuran Kursu Bahçesi, Anafartalar Kapalı Pazar Yeri’ni kullandı. Büyükbaş hayvanlar için ise kurban kesimi Akhan Mahallesi Çayır Mevkii Duranlar Mezbahanesi’nde gerçekleşti. Pamukkale Belediyesi, kesimlerin İslami usullere uygun bir şekilde yapılması için gerekli tedbirleri alırken vatandaşların etlerini koyabileceği, atıkları atabileceği iki ayrı cins poşet temin etti. Kesim yerlerinde ihtiyaç olan çengel, kompresör, ip, hortum, elektrik, çadır, masa, sandalye vb. ihtiyaç malzemeleri de Pamukkale Belediyesi tarafından temin edildi. Tüm bu hizmetleri ücretsiz olarak sağlayan Pamukkale Belediyesi ayrıca kurban kesim yerlerinde, çay ikramında bulunarak, ihtiyacı olanlar için bir araç vatandaşlara eve hizmet konusunda yardımcı oldu. 14 mahallede 30 adet kuyu açan Pamukkale Belediyesi, kurban kesimi sonrasında kurban atıklarının bu kuyularda bertaraf edilmesini sağladı. Temizlik için, her kesim noktasında ikişer ekip halinde hazır bulunurken, vatandaşların hijyenik bir ortamda kesim yapmaları sağlandı. Belediyenin veterineri, kesim yerlerini dolaşarak hayvan kontrolü sağlarken, bayram öncesi başlayan dezenfekte işlemleri bayram süresince de sürdürülecek. Bayram boyunca, ilçe halkı tüm şikâyet ve müracaatlarında belediyenin 444 9 220 numaralı hattını arayabilecek.

Vatandaş verilen kurban hizmetinden memnun
Pamukkale Belediyesi kurban kesim noktasındaki hizmetten memnun olduğunu belirten Hatice Öğünç “Şu an Pamukkale belediyesi hayvan kesim noktasındayım. Kurban sabahı buraya ibadetimizi yapmak için geldik. Sabahleyin kahvaltı yapacak fırsatımız olmadı ancak Pamukkale belediyemiz bizim kahvaltımızı bile düşünmüş. Her şey dört dörtlük burada her zaman olduğu gibi başkanımız bizi düşünmeye devam ediyor. Avni başkanım iyi ki varsınız sizi çok seviyoruz hizmetlerinizden dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Denizlispor Başkanı Mehmet Uz: Bu aileye başarısızlık yakışmaz
YEREL HABERLER Denizlispor Başkanı Mehmet Uz: Bu aileye başarısızlık ...
Biçerdöver fiyatları belirlendi
YEREL HABERLER Biçerdöver fiyatları belirlendi
Denizli tarihinde ilk defa MHK üyeliğine getirilen isim Ahmet İbanoğlu oldu Önceki dönem Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, Merkez Hakem Kuruluna seçildi
YEREL HABERLER Denizli tarihinde ilk defa MHK üyeliğine getirilen ...
Denizli'de Kurban Bayramı namazında camiler doldu
YEREL HABERLER Denizli'de Kurban Bayramı namazında camiler doldu
Lastiği kopan otomobil marketin dolaplarına çarptı; 5 kişinin yaralandığı kaza kamerada
YEREL HABERLER Lastiği kopan otomobil marketin dolaplarına çarptı; 5 ...
Hastanede iki doktoru rehin alıp, darbeden sanık tahliye edildi
YEREL HABERLER Hastanede iki doktoru rehin alıp, darbeden sanık ...
Mahkemece şehit sayılan asker için tören düzenlendi Terör örgütlerine meydan okuyan baba Abdullah Göçenoğlu: "Ey hainler, bu vatanı bölemezsiniz. Bu bayrağa ant olsun ki senin gibi bizler de şehit olmaya hazırız"
YEREL HABERLER Mahkemece şehit sayılan asker için tören ...
Denizli emniyetinden orman yangınlarına karşı dronlu denetim 
YEREL HABERLER Denizli emniyetinden orman yangınlarına karşı dronlu ...
Balkan rüzgarı Denizli'de esecek
YEREL HABERLER Balkan rüzgarı Denizli'de esecek
Başkan Cengiz Arslan belediye ailesiyle bayramlaştı
YEREL HABERLER Başkan Cengiz Arslan belediye ailesiyle bayramlaştı
Kaçakçılık yapan 8 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Kaçakçılık yapan 8 kişi yakalandı
Çardak Havalimanı'ndan Haziran ayında 36 bin yolcu hizmet aldı
YEREL HABERLER Çardak Havalimanı'ndan Haziran ayında 36 bin yolcu ...
Tefeciler Denizli’de yakayı ele verdi
YEREL HABERLER Tefeciler Denizli’de yakayı ele verdi
Denizli’de aranan 84 şahıs tutuklandı 3 ayrı apart yetkilisine 53 bin 564 TL idari para cezası
YEREL HABERLER Denizli’de aranan 84 şahıs tutuklandı 3 ayrı apart ...
Denizli’de DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Denizli’de DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı
Arefe günü trafik yoğunluğu havadan denetlendi
YEREL HABERLER Arefe günü trafik yoğunluğu havadan denetlendi
Pamukkale, Kurban Bayramına hazır
YEREL HABERLER Pamukkale, Kurban Bayramına hazır
Uyuşturucu taciri 5 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu taciri 5 kişi tutuklandı
Denizli'de son 1 haftada 84 trafik kazası meydana geldi
YEREL HABERLER Denizli'de son 1 haftada 84 trafik kazası meydana ...
Başkan Doğan belediye personeliyle bayramlaştı
YEREL HABERLER Başkan Doğan belediye personeliyle bayramlaştı
Dünyanın bir ucundan gelerek Cerrahi Hastanesi’nde meme kanseri ameliyatı oldu
YEREL HABERLER Dünyanın bir ucundan gelerek Cerrahi Hastanesi’nde ...
Büyükşehir otobüsleri bayramda ücretsiz
YEREL HABERLER Büyükşehir otobüsleri bayramda ücretsiz
Kurban Bayramında et tüketimine dikkat
YEREL HABERLER Kurban Bayramında et tüketimine dikkat
Büyükşehir otobüsleri bayramın ilk 2 günü ücretsiz
YEREL HABERLER Büyükşehir otobüsleri bayramın ilk 2 günü ücretsiz

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.