İzmir ile Denizli’yi yakınlaştıracak projede çalışmalar sürüyor Türkiye’nin en modern otoyolu 2023’e hazırlanıyor

Ege’nin en büyük projelerinde biri olan ve 2023’te tamamlanması beklenen DenizliAydın Otoyolu inşası tüm hızıyla devam ediyor.



16 Kasım 2020’de temeli atılan, 97 kilometresi Aydın'da ve 66 kilometresi ise Denizli'de olmak üzere toplam uzunluğu 163 kilometre olan Aydın Denizli Otoyolunda çalışmalar sürüyor. Ege Bölgesi’nin en önemli otoyol projesi olan ve İzmir ile Antalya’yı birbirine bağlayacak projenin 2023 yılı içerisinde tamamlanması bekleniyor. İzmir’den başlayarak Aydın, Denizli ve Burdur illerinden Antalya’ya uzanacak olan otoyolun, Ege ve Akdeniz’in turizmini güçlendirmesi bekleniyor.



Projenin tamamlanmasıyla halen 7 saat olan İzmirAntalya arasının 3 saate ineceği belirtiliyor. İzmirAydınDenizliAntalya otoyolunun 2. etabı olan 140 kilometrelik 6 şeritli AydınDenizli otoyolu 23 kilometrelik bağlantı yolları ile birlikte toplamda bir milyar 137 milyon Euro’ya mal olacak.

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