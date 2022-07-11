Eski belediye binası jandarma karakolu olacak

Denizli’de Çivril Belediye Meclisi aldığı karar ile eski belediye binasını 29 yıllığına jandarmanın kullanımına tahsis etti.



Çivril Belediye Meclisi Temmuz ayı meclis toplantısında Gürpınar kasabası eski belediye binasının jandarma genel komutanlığına 29 yıllığına tahsis edilmesini kararlaştırdı. Bölgede kurulacak yeni jandarma güvenlik noktası için eski belediye hizmet binasının tahsis edilmesi plan bütçe komisyonun aldığı karar ile kabul edildi. Kurulacak jandarma güvenlik noktasının mahalleye jandarma tarafından karakol yapılıncaya kadar kullanılacağı belirtildi.

Eski Gürpınar Belediyesi Hizmet binası halen Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye birimi ve Çivril Belediyesi tarafından kullanılıyor.

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