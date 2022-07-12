Denizlispor bayram izninin ardından çalışmalara başladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Denizlispor bayram izninin ardından çalışmalarına hız kesmeden yeniden başladı.



Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, Kurban Bayramı iznini tamamladı. Teknik Direktör Mesut Bakkal nezaretinde Haluk Ulusoy Tesisleri'ne gelen yeşil siyahlı ekip, sabahın erken saatlerinde çalışmalarına başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi. Neşeli görüntülere sahne olan idmanın ardından sezonun hazırlıklarının hız kesmeden devam edeceği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.