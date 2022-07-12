Merkezefendi'den İspanya'ya gitti

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DENİZLİ, (DHA) ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'te geçen sezon forma giyen Rihards Lomazs, yeni sezon öncesi İspanya temsilcisi Casademont Zaragoza'ya transfer oldu. Zaragoza ekibi transferi duyururken, 26 yaşındaki Letonyalı şutör guardın 2 yıllık sözleşme imzaladığı duyuruldu. Lomazs geçen sezon Denizli ekibinde 14.9 sayı, 2.3 ribaund ve 4.9 asist ortalamaları tutturdu.DHA-Spor Türkiye-Denizli

2022-07-12 12:16:02



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