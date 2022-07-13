Denizli’de eski koca dehşeti; 2 ölü, 1 yaralı

– Denizli’nin Acıpayam ilçesinde boşandığı eski karısı ve eşini öldüren eski koca, yeni eşin annesini de yaraladı.
Olay, akşam saatlerinde Acıpayam ilçesine bağlı Ören Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; henüz kimliği açıklanmayan şüpheli, bir süre önce boşandığı ve evlenerek Ören Mahallesi’ne yerleşen eski eşi Emine Aksoy’un evine geldi. Tartışmanın ardından silahına sarılan şüpheli, eski eşi Emine Aksoy ve yeni eşi Mehmet Aksoy'u öldürdü. Rastgele açılan ateş sonucu Aksoy’un annesi de yaralandı. Olayın ardından kayıplara karışan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.