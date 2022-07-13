Öfkeli koca dehşet saçtı: 2 ölü, 1 yaralı

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde boşanma aşamasında olduğu karısı ile evlilik hazırlığı yaptığı kişiyi öldüren ve bu kişinin annesini ise ağır yaralayan koca kayıplara karıştı.



Olay, akşam saatlerinde Acıpayam ilçesine bağlı Ören Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Muğla’nın Ortaca ilçesinde yaşayan Erdal Y. ile boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Emine Y., Denizli’ye gelerek evlilik planı yaptığı iddia edilen Mehmet Aksoy ve annesi Gülperi Aksoy ile birlikte yaşamaya başladı. Evi terk eden karısının izini bulan Erdal Y., evlilik hazırlıkları yapan çiftin Ören Mahallesi’ndeki evine geldi. Yaşanan tartışmanın ardından silahına sarılan şüpheli, eşi Emine Y. ve Mehmet Aksoy’u öldürdü. Rastgele açılan ateş sonucu Mehmet Aksoy’un annesi Gülperi Aksoy ise ağır yaralandı.



Silah seslerini duyarak eve gelen komşuları iki kişinin cansız bedeni ile karşılaştı. Ağır yaralanan yaşlı kadın, yapılan ilk tedavisinin ardından hastaneye sevk edildi. Olayın ardından kayıplara karışan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.