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Başkası için evi terk eden karısının izini bulan koca dehşet saçtı: 2 ölü, 1 ağır yaralı Evi terk eden karısı ile evlilik planı yaptığı kişiyi öldüren koca, ölen kişinin annesini de ağır yaraladı

İHA

Başkası için evi terk eden karısının izini bulan koca dehşet saçtı: 2 ölü, 1 ağır yaralı Evi terk eden karısı ile evlilik planı yaptığı kişiyi öldüren koca, ölen kişinin annesini de ağır yaraladı

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde başkası için evi terk eden karısının izini bulan öfkeli koca dehşet saçtı. Karısı ile evlilik planı yaptığı kişiyi öldüren ve bu kişinin annesini ise ağır yaralayan koca, Muğla’da yakalandı.

Olay, akşam saat 22.00 sıralarında Acıpayam ilçesine bağlı Ören Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Muğla’nın Ortaca ilçesinde yaşayan Erdal Y. (39) ile boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Emine Y. (38), yaklaşık 1 ay önce Denizli’ye gelerek evlilik planı yaptığı iddia edilen Mehmet Aksoy (33) ve annesi Gülperi Aksoy (51) ile birlikte yaşamaya başladı. Başka birisi için evi terk eden karısının izini bulan Erdal Y., evlilik planları yapan çiftin Ören Mahallesi’ndeki evine geldi. Yaşanan tartışmanın ardından yanında getirdiği silahına sarılan Erdal Y., eşi Emine Y. ve Mehmet Aksoy’u öldürdü. Rastgele açılan ateş sonucu Mehmet Aksoy’un annesi Gülperi Aksoy ise ağır yaralandı. Silah seslerini duyarak eve gelen komşuları iki kişinin cansız bedeni ile karşılaştı. Ağır yaralanan yaşlı kadın, yapılan ilk tedavisinin ardından hastaneye sevk edildi.

Eşi Emine Y. ve evlilik planı yaptığı Mehmet Aksoy’u öldürdükten sonra kayıplara karışan şüpheli Erdal Y’nin yakalanması için geniş bir çalma başlatıldı. Denizli İl Jandarma Komutanlığı ile Muğla polisinin müşterek yürüttüğü çalışma çerçevesinde şüphelinin kullandığı 48 AHY 096 plakalı aracın güzergahı tespit edildi. Aracın geçiş istikametinde önlem olan polis ekipleri, şüpheliyi olaydan 2,5 saat sonra Muğla’da suç aletiyle birlikte gözaltı aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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