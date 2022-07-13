Koca dehşeti: eşi ile sevgilisini öldürüp, sevgilisinin annesini ağır yaraladı



Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)-DENİZLİ´nin Acıpayam ilçesinde, Erdal Yalçın (39), eşinin bir süre önce kendisini terk edip, birlikte yaşadığını iddia ettiği sevgilisinin evine gitti. Evde çıkan tartışma sonrası eşi Emine Yalçın (38) ile sevgilisi Mehmet Aksoy´u (33) tüfekle öldürürken, Aksoy´un annesi Gülperi Aksoy´u da (51) ağır yaraladı.Olay, saat 23.00 sıralarında Acıpayam ilçesinin (Kırsal) Ören Mahallesi'nde yaşandı. Muğla´nın Ortaca ilçesinde oturan ve Erdal Yalçın ile evli olan Emine Yalçın, bir süre önce evi terk ederek Denizli´nin Acıpayam ilçesi Ören Mahallesi'nde oturan Mehmet Aksoy´un yanına geldi. Erdal Yalçın, otomobiliyle eşinin kendisini terk edip, sevgilisi olduğu iddia edilen Mehmet Aksoy´un evine geldi. Çıkan tartışma sonrası Erdal Yalçın, yanında getirdiği pompalı tüfekle eşi Emine Yalçın ile Mehmet Aksoy'a ve Aksoy'un annesi Gülperi Aksoy´a art arda ateş etti. Daha sonra Erdal Yalçın olay yerinden kaçtı. Silah sesleri üzerine eve gelen çevredekiler, 3 kişiyi kanlar içinde görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 1 AĞIR YARALI Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalelere rağmen Emine Yalçın ve Mehmet Aksoy hayatını kaybetti. Ağır yaralı olan ve ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Gülperi Aksoy'un ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), katil zanlısı Erdal Yalçın´ın otomobille Muğla´ya gittiğini tespit etti. JASAT ekipleri, zanlının yakalanması için Muğla Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığına bilgi verdi. Dalaman ilçesi girişinde önlem alan polis ekipleri katil zanlısı Yalçın´ı tüfekle birlikte yakalayıp, gözaltına aldı. Olay yerinde jandarma ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası hayatını kaybeden Emine Yalçın ile Mehmet Aksoy´un cenazeleri otopsi için Acıpayam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.(DHA)DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2022-07-13 02:59:06



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