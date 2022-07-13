Denizlispor'a Bakkal'dan mental hazırlık

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizlispor'a Bakkal'dan mental hazırlık

DHA

Denizlispor'a Bakkal'dan mental hazırlık


Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig kulüplerinden Altaş Denizlispor'da Teknik Direktör Mesut Bakkal, 10 gün sürecek Burdur kampında teknik taktik çalışmalarının yanı sıra mental olarak da takımı lige hazırlamayı hedeflediklerini söyledi. Yeni sezon hazırlıklarına Haluk Ulusoy Tesisleri'nde devam eden Denizlispor, 15-25 Temmuz tarihlerinde Burdur'da yapacağı sezon başı kampı öncesi güç depolamaya devam ediyor.
Yaklaşık 20 gündür kendi tesislerinde çalıştıklarını ifade eden Teknik Direktör Mesut Bakkal, "Denizli'deki çalışmalarımız fiziksel olarak hazır hale gelme ve güç toplama çalışmalarıydı. Burdur kampında daha çok teknik taktik çalışmalarımız olacak. Belirlediğimiz oyun kurgumuzu sahaya yansıtma ve gerektiğinde rotasyona gitme konularında Burdur kampı bize büyük katkı verecek. Kampta çalışmalarımızın ağırlığını bunlar teşkil edecek. Oynayacağımız hazırlık maçlarında da, yapmak istediklerimizi sahaya yansıtmaya çalışacağız. Futbolcularımızı fiziksel ve teknik-taktik kadar mental olarak da hazır hale getirmek istiyoruz. Bazen toplantılarla bazen de birebir görüşmelerle bu konuda da iyi yol aldığımıza inanıyorum" dedi.
"DİSİPLİNDEN TAVİZ VERMEM"
Teknik direktörlük hayatı boyunca disiplin ve çok çalışmaktan asla taviz vermediğini kaydeden Mesut Bakkal, "Ne iş yaparsak yapalım, başarılı olmak için rehavete kapılmadan çok çalışmamız gerekiyor. Sezon hazırlıklarına başladığımız saatten itibaren tesislerde yatıp kalkıyoruz. Verilen bu emeklerin heba olmaması lazım. Belirlediğimiz plan ve program dahilinde sezon öncesi kampımızı kazasız belasız tamamlayarak lige hazır hale gelmek istiyoruz" dedi.DHA-Spor Türkiye-Denizli
2022-07-13 11:05:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Denizlispor mental yorgunluğunu idmanlarla atıyor
YEREL HABERLER Denizlispor mental yorgunluğunu idmanlarla atıyor
Katiliyle aynı karede
YEREL HABERLER Katiliyle aynı karede
Denizlililer, 15 Temmuz'da yine meydanlarda olacak Başkan Zolan: “Unutmayacağız, unutturmayacağız”
YEREL HABERLER Denizlililer, 15 Temmuz'da yine meydanlarda ...
Evi terk eden karısı ile evlilik planı yaptığı kişiyi öldüren koca Denizli’ye getirildi
YEREL HABERLER Evi terk eden karısı ile evlilik planı yaptığı kişiyi ...
Koca dehşeti; eşi ile sevgilisini öldürüp, sevgilisinin annesini ağır yaraladı / Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Koca dehşeti; eşi ile sevgilisini öldürüp, ...
Kavşakta çarpışan otomobiller parka devrildi Ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Kavşakta çarpışan otomobiller parka devrildi Ticari ...
Koca dehşeti: eşi ile sevgilisini öldürüp, sevgilisinin annesini ağır yaraladı
YEREL HABERLER Koca dehşeti: eşi ile sevgilisini öldürüp, ...
Başkası için evi terk eden karısının izini bulan koca dehşet saçtı: 2 ölü, 1 ağır yaralı Evi terk eden karısı ile evlilik planı yaptığı kişiyi öldüren koca, ölen kişinin annesini de ağır yaraladı
YEREL HABERLER Başkası için evi terk eden karısının izini bulan koca ...
Öfkeli koca dehşet saçtı: 2 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Öfkeli koca dehşet saçtı: 2 ölü, 1 yaralı
Denizli’de eski koca dehşeti; 2 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Denizli’de eski koca dehşeti; 2 ölü, 1 yaralı
Denizli’de eski koca dehşeti; 2 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Denizli’de eski koca dehşeti; 2 ölü, 1 yaralı
Pamukkale’de anız yangını
YEREL HABERLER Pamukkale’de anız yangını
Almanya’da Türkiye’yi temsil edecekler Başkan Erdoğan, yetenekli gençleri kutladı
YEREL HABERLER Almanya’da Türkiye’yi temsil edecekler Başkan ...
Turizmciler Çardak Havaalanı’na yapılan seferlerinin arttırılmasını bekliyor Çardak Havaalanı’nda uçuşların artması sanayi ve turizm gelişimini arttıracak DENTUROD Başkanı Gazi Murat Şen: “Uçakla ilgili sıkıntılarımız var, yaklaşık 4 adet sefer düzenleniyor” “Misafirlerimiz 8 bin kilometre yoldan geliyorlar”
YEREL HABERLER Turizmciler Çardak Havaalanı’na yapılan seferlerinin ...
Dolu yakıt tankerinin devrildiği kazada faciadan dönüldü
YEREL HABERLER Dolu yakıt tankerinin devrildiği kazada faciadan ...
Merkezefendi'den İspanya'ya gitti
YEREL HABERLER Merkezefendi'den İspanya'ya gitti
Denizlispor bayram izninin ardından çalışmalara başladı
YEREL HABERLER Denizlispor bayram izninin ardından çalışmalara ...
Traktörden düşen yaşlı adam sıkıştığı yerde hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Traktörden düşen yaşlı adam sıkıştığı yerde hayatını ...
Denizli’de hava sıcaklığı 38 dereceyi bulacak Meteorolojiden Denizli’ye sıcak hava uyarısı
YEREL HABERLER Denizli’de hava sıcaklığı 38 dereceyi ...
Kazada ağır yaralanan gençten 13 gün sonra acı haber geldi
YEREL HABERLER Kazada ağır yaralanan gençten 13 gün sonra acı haber ...
Eski belediye binası jandarma karakolu olacak
YEREL HABERLER Eski belediye binası jandarma karakolu olacak
Kasapların yoğun kıyma mesaisi sürüyor Kasaplar “çifte bayram” yaşıyor
YEREL HABERLER Kasapların yoğun kıyma mesaisi sürüyor Kasaplar ...
Domuz beklemek için traktör kabinine ranza yaptı Tarlasını işgal eden yaban domuzlarından korumak için bulduğu çözüm ağızları bıraktı Tarlasındaki mahsüllerü korumak için gece gündüz nöbet tutuyor
YEREL HABERLER Domuz beklemek için traktör kabinine ranza ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.