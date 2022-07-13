Başkan Arslan'ın acı günü

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Denizli'nin Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan'ın babası Hidayet Arslan vefat etti.



Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan'ın babası Hidayet Arslan, bir süredir tedavi gördüğü rahatsızlığı sonucu bugün vefat etti. Merhum Hidayet Arslan'ın cenazesinin yarın Kızılyaka Mezarlığına defnedileceği bildirildi.

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