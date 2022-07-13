Eşiyle kaçtığı sevgilisini öldüren koca, tüfek tutukluk yapınca tabanca kullanmış (2)

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



TUTUKLANDI

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde kendisini terk eden eşi Emine Yalçın ile sevgilisi Mehmet Akyol'u tabancayla vurarak öldüren, Akyol'un annesi Gülperi Akyol'u da yaralayan Erdal Yalçın, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinde suçunu itiraf eden Erdal Yalçın, "Eşimle eve dönmesi için konuşmaya gittim. Ancak aramızda tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce ateş ettim" dedi. Yalçın, ifadesinin ardından sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

Yalçın'ın yaşadığı Muğla'dan Denizli'nin Acıpayam ilçesine gelirken, bir akaryakıt istasyonuna girip, otomobiline yakıt aldığı anların güvenlik kamera kayıtları da ortaya çıktı. (DHA)Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli / Acıpayam Ramazan ÇETİN

2022-07-13 21:15:28



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.