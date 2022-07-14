Denizlispor'da Aissati bilmecesi

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig temsilcisi Denizlispor'la 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan orta saha oyuncusu İsmail Aissati yönetimin indirim teklifine yanaşmadı. Bir süre önce ülkesi Hollanda'da Nec Nijmegen takımıyla antrenmanlara çıkan Aissati, Denizli'ye dönüp yönetimle masaya oturdu. Transfer yasağı bulunan yeşil-siyahlılarda kurmaylar takımda kalmasını istedikleri Hollandalı 33 yaşındaki futbolcudan indirim de talep etti. Aissati'nin Denizlispor'la anlaşmadığı ancak kentte bireysel olarak antrenmanlarına devam ettiği vurgulandı. Yeşil-siyahlılarla sözleşmesini fesheden Polonyalı kaleci Adam Stockhowiak'ın da Denizli'den ayrılmadığı ve idmanlarını tek başına sürdürdüğü dile getirildi.DHA-Spor Türkiye-Denizli RAMAZAN ÇETİN
2022-07-14 11:37:07
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