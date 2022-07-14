Tur otobüsünün devrilmesi sonucu 3’ü ağır 17 kişi yaralandı

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Denizli’de 41 yolcunun bulunduğu tur otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3’ü ağır 17 kişi yaralandı.

Kaza; Acıpayam ilçesine bağlı Kumafşarı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; farklı ülkelerden gelen yabancı uyruklu turistleri taşıyan A.S. idaresindeki 07 HGK 90 plakalı tur otobüsü, Antalya’dan Denizli istikametine doğru seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkması sonucu şarampole devrildi. 41 yolcunun bulunduğu otobüsü ters bir şekilde gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri sıkışan yolcuları kurtarırken, ağır yaralılara ise öncelikli müdahale edildi. Çalışmaların ardından ağır yaralı olan 3 kişi Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne, 5 yaralı Denizli Devlet Hastanesi’ne 9 hafif yaralı ise Serinhisar ve Acıpayam Devlet Hastaneleri’ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

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