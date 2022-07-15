Tarihi camiden çalınan muslukların yerine yenisi takıldı

Denizli'de belirli aralıklarla muslukları çalınan ve en eski camilerinden biri olma ünvanına sahip olan Dörtçeşme Caminin yeni muslukları takıldı.



Olay, Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesi 420 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Tarihi Kaleiçi Çarşısının arka sokağında bulunan halk arasında Dörtçeşme Mevki olarak bilinen ve adını buradan alan caminin muslukları henüz bilinmeyen kişi veya kişilerce çalındı. Daha önce de camiye de adını veren çeşmelerden biri sökülerek çalınmıştı. Esnaf kendi arasında para toplayarak tarihine uygun musluklar taktırmıştı. Ardından camiye gelenler yine muslukların çalındığını gördü. Denizli’nin en eski camilerinden biri olma ünvanına sahip ve o bölgeye adını veren Dörtçeşmenin çalınması esnafın büyük tepkisini çekti. Birçok esnaf ve vatandaşın hem abdest almak, hem su içmek hem de temizlik için su doldurduğu çeşmelerin çalınması tarihe ve insanlara verilen zarar olarak yorumlandı.



Muslukların çalınma haberi sonrası Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ devreye girdi. İlk olarak Dörtçeşme Caminin şadırvan alanı temizlendi. Daha sonra yerine 4 adet yeni musluk takıldı. Muslukların tarihi dokuya uygun olmaması çevredeki vatandaşları biraz üzerken, “Belki de böylesi daha iyi oldu. Hırsızlar bu muslukları beğenip çalmaz” yorumları yapıldı. Esnaf ise çeşmelerin yeniden takılmasından ve kullanılır hale gelmesinden memnun olduklarını ifade ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.