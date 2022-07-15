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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

15 Temmuz fotoğraf sergisine vatandaşlardan büyük ilgi

İHA

15 Temmuz fotoğraf sergisine vatandaşlardan büyük ilgi

Denizli’de, Pamukkale Belediyesi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile ilgili olarak fotoğraf sergisi açtı. 6 yıl önce yaşanan kanlı hain darbe girişiminin en özel fotoğraflarından oluşan sergi, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Pamukkale Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Fotoğraf Sergisi” düzenledi. Hain darbe girişiminin altıncı yılında, o gecenin en özel fotoğraflarının yer aldığı fotoğraf sergisi, Forum Çamlık AVM’de açıldı. Sabah 10:00'da açılan sergi, akşam 20:00'ye kadar açık kalırken, vatandaşlar sergide yer alan o tarihi fotoğraflara büyük ilgi gösterdi.

Çok önemli bir sergi
Pamukkale Belediyesinin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü sergisini gezen vatandaşlar duygularını dile getirdiler. Serginin çok önemli olduğunu vurgulayan İdris Nebi Uysal “Bugün 15 Temmuz hain darbe girişiminin 6. yıl dönümü ben sadece darbe girişimi olarak değerlendirmiyorum aynı zamanda bir işgal planıydı. Çok şükür milletimizin iradesi ile kararlılığı, desteği ile bu hain darbe girişimi engellendi. Bu sergiyi çok anlamlı bir sergi olarak görüyorum. Sergide emeği geçen herkesi kutluyor, tebrik ediyorum. Özellikle Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'ye teşekür ederim" dedi. Tarık Güven ise “Osmaniye’de yaşıyorum gezme amaçlı Denizli'ye geldim. Sergi dikkatimizi çekti, 15 Temmuz'da yaşadıklarımızı hatırladım. Bu hain darbe girişimine millet olarak karşı çıktık ve darbe girişimini engelledik. Pamukkale Belediyesi'ne de bunları tekrardan hatırlattığı için teşekkür ediyorum” diye konuştu. Mustafa Işık da “15 Temmuz’da da meydanlardaydık, gereken cevabı verdik. O günleri tekrardan hatırlamamızı sağlayan bu sergi için de teşekkür ederim, herkesin emeğine sağlık” dedi.

“En özel fotoğraflar sergilendi”
Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, her yıl olduğu gibi bu yıl da “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Fotoğraf Sergisi” düzenlediklerini ve bunu gelecek yıllarda da sürdüreceklerini belirtti. 15 Temmuz hain darbe girişiminin 6. yılında Türk Milleti’nin o gecede sergilemiş olduğu milli duruşu tekrar gözler önüne sermeyi amaçladıklarını ifade eden Başkan Örki, “Gençlerimize, çocuklarımıza Türk Milleti’nin milli birlik gücü, bir ve birlik olma cesaretinin sergilendiği yakın tarihimizin en önemli tarihsel olayını anlatmak biz büyüklerin görevidir. Türk Milleti'nin kahramanca ülkesine ve demokrasiye sahip çıktığı anların ölümsüzleşen fotoğrafların yer aldığı sergiye gelen vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu sergiler önemlidir. O gece Türk Milleti hainlere geçit vermedi. Şanlı tarihimizin her bir sayfasında Türk’ün cesaretinin nice örnekleri sergilenmişken, o kanlı gecede de milletimiz her bir ilimizin her bir sokağında tarih sayfalarına millî ruhunu ve demokrasi inancını altın harflerle tekrardan kazımıştır. Biz Pamukkale Belediyesi olarak o geceyi unutmayacağız, unutturmayacağız. Sergimizde de bu sebeple, o geceye ait kahramanlık belgelerini vatandaşlarımıza ulaştırdık. O gece milletçe vermiş olduğumuz mücadeleyi gözler önüne serdik. Bu vesileyle hain darbe girişimi sırasında bu vatan için canını yok sayarak şehadete göz kırpmadan koşan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına da sabırlar diliyorum. Ruhları şad olsun” dedi.

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