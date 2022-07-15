Denizlispor kamp çalışmalarına başladı

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Spor Toto 1. Lig takımlarından A. Denizlispor, Burdur'daki kamp çalışmalarına başladı.



A. Denizlispor, sezon öncesi çalışmaları çerçevesinde gerçekleştirilen Burdur kampın ilk antrenmanını, Teknik Direktör Mesut Bakkal nezaretinde akşam saatlerinde yaptı.

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