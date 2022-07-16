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Denizlililer 15 Temmuz’da yine meydanlarda buluştu Başkan Zolan: “Hiçbir düşman bizi yıkamaz"

İHA

Denizlililer 15 Temmuz’da yine meydanlarda buluştu Başkan Zolan: “Hiçbir düşman bizi yıkamaz"

Denizlililer, 6 yıl önce olduğu gibi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde yine meydanlarda buluştu. 15 Temmuz’un Türk vatanını işgal kalkışması olduğunu vurgulayan Başkan Zolan, “Bizim bu inancımız, birlik ve beraberliğimiz olduğu sürece hiçbir düşman bizi yıkamaz” dedi.

Denizlililer, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün yıldönümünde vatanı için kanını döken şehit ve gazilerine bir kez daha şükranlarını dile getirdi. Denizli Büyükşehir Belediyesinin 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’nda düzenlediği programa, Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Garnizon Komutan Vekili İstihbarat Albay Aziz Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve eşi Berrin Zolan, MHP Denizli İl Başkanı Yusuf Garip, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, davetliler ve binlerce vatandaş katıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Türk Tasavvuf Musiki Konseri ile başlayan programda kahramanlık türküleri seslendirildi, Türk Sanat Müziği Konseri verildi. Şehitler için saygı duruşunda bulunulduğu programda hep bir ağızdan İstiklal Marşı okundu. Denizli Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve sivil toplum kuruluşları kurdukları stantlarda vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulundu. Dev ekrandan 15 Temmuz 2016’da yaşananların anlatıldığı sinevizyon gösterileri ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın halka sesleniş konuşması hep birlikte izlendi.

Türk milleti darbe girişimini bertaraf etti
MHP Denizli İl Başkanı Yusuf Garip, 6 yıl önce 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’nı şereflendiren tüm Denizlililere şükranlarını sunarak, “O gece hainler, bu ülkenin birliğine, beraberliğine ve bölünmez bütünlüğüne ihanet etmeye kalktı. Ancak Denizlililer ve büyük Türk milleti yalınayak tankların, silahların önüne geçerek darbe girişimini bertaraf etti” ifadelerini kullandı.

“Vatanımıza, bayrağımıza, ezanımıza sahip çıkacağız”
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 15 Temmuz 2016’da yaşanan hain darbe girişimini hatırlatarak, “O gece hepimiz ayağa kalktık. Çünkü o sinsi planlar netice almak üzere 15 Temmuz akşamını seçmişti” dedi. 15 Temmuz’un vatanı işgal kalkışması olduğunu anlatan Başkan Zolan, bunun sıradan bir darbe olmadığını belirterek, herkesin uyanık olması gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısıyla Türk milletinin ülkesine, demokrasisine ve bayrağına sahip çıktığını belirten Başkan Zolan, “Birlik ve beraberlik içinde el ele kol kola vatanımıza, bayrağımıza, ezanımıza sahip çıkacağız. Bizim bu inancımız, birlik ve beraberliğimiz olduğu sürece hiçbir düşman bizi yıkamaz. Bundan sonra da birçok şekilde, farklı yöntemlerle ülkemizi işgal etmek isteyecekler. Uyanık olacağız” dedi.

“Biz esareti kabul etmeyiz”
Denizli Valisi Ali Fuat Atik, 15 Temmuz 2016’da yaşanılanların bir ihtilal veya darbe kalkışması olmadığını, bunun resmen ülkenin işgali olduğunu kaydetti. Burada vatana ihanet olduğunu belirten Vali Atik, şunları söyledi: “Onun için benim milletim, büyük Türk milleti sokaklara indi. Ben Türk olmaktan gurur duyuyorum. Cumhurbaşkanımız milletini çok iyi tanıyor. Onun için milletine bir işaret verdi ve Allah razı olsun Denizli’de olduğu gibi Türkiye’nin dört bir tarafında bu milletin evlatları vatanına ihanet edenlere karşı tek yumruk halinde birleşti. Biz esareti kabul etmeyiz, bu Türk milletinin en önemli özelliğidir”

00.13'te salalar okundu
15 Temmuz 2016'da vatanı için şehit düşen tüm kahramanlar için Kur’anı Kerim tilavetinin okunup, duaların edildiği gece vatandaşlar 15 Temmuz Demokrasi Nöbeti Hatıra Defteri'ne duygularını yazdı. 6 yıl önceki gibi saat 00.13’de ise Denizli’deki tüm camilerden salalar okundu. Denizli Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı, gösterileriyle vatandaşların coşkusuna ortak olurken, vatandaşlar geç saatlere kadar 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’nda demokrasi nöbeti tuttu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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