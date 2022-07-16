Denizlispor'da Başkan Uz takımdan memnun



Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor yeni sezon hazırlıklarını Burdur kampında sürdürürken, başkan Mehmet Uz değerlendirmelerde bulundu. Yoğun bir şekilde hazırlıkların devam ettiğini belirten Uz, "Takımımız 20 gündür tesislerimizde yoğun bir çalışma temposu ile hazırlıklarını sürdürdü. Hem hocamızla hem mevcut kadromuzla yolumuza devam edeceğiz. Geçen sezona sıkıntılarla başlamıştık. Ancak bu sezon erkenden aldığımız tedbirlerle sezona erken başlayan takımlardan biri olduk. Burdur'da yapacağımız kamp ve oynayacağımız hazırlık maçlarıyla sezona en iyi şekilde başlayacağımıza inanıyorum. Takımımızın çalışmalarından memnunum" dedi.

Kulübe gelir getirecek faaliytlerde bulunduklarını anlatan Mehmet Uz, "Sportif başarının gelmesi mali ve idari olarak da iyi olmaya bağlı. Biz bu kulübü, tüm şehrin üzerinde hakkı olan bir emanet olarak aldık. Bu emanetin her kuruşu kıymetlidir. O yüzden sadece gelirlere değil, giderlere de dikkat ediyoruz. Denizli bir tekstil kenti. Böyle bir imkanımız varken neden forma, eşofman ve kamp malzemesi gibi ihtiyaçlarımızı başka yerlerden tedarik ederek fazla para ödeyelim diyerek kollarımızı sıvadık. Yaptığımız görüşmeler ve çalışmalar sonucunda, yeni sezonda takımımızın Denizli'de üretilen forma ve diğer malzemeleri kullanmasını sağladık" diye konuştu.DHA-Spor Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2022-07-16 10:20:02



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