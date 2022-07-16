Balkan U20 Atletizm Şampiyonası, Denizli'de başladı



Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA) Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Denizli'de 52'incisi düzenlenen Balkan U20 Atletizm Şampiyonası, 15 ülkeden 265 sporcunun katılımıyla bugün açılış seremonisinin ardından yapılan yarışlarla başladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Spor Oyunları Kompleksi ve Atletizm Sahası'nda düzenlenen yarışlar öncesinde seremoni töreni yapıldı. Törende konuşan Türkiye Atletizm Federasyonu Başkan Vekili Yasin Taş, balkan ülkelerinden gelen sporcuları Denizli'de ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Yeni bir Balkan şampiyonası için Denizli'deyiz. Bize bu desteklerini veren başta başkanımız Osman Zolan'a çok teşekkür ediyoruz. Onun destekleriyle burada güzel bir organizasyonu yapacağız. Umarım burada en güzel derecelerini yaparak ayrılırlar. Dünya, Avrupa baraj derecelerine geçmiş olarak Denizli'de güzel bir hatıra bırakmış olurlar" dedi.

Balkan Atletizm Genel Sekreteri Galia Puhaleva ise yarışmalara katılan bütün sporculara başarılar diledi.

Seremoninin ardından yarışlara geçildi. Yarışların ilk gününde tüm branşlarda sporcular dereceye girebilmek için kıyasıya ter döktü. Yarın sona erecek müsabakalar sonunda Türkiye'yi temsil edecek milli takım da belirlenecek. Şampiyonaya Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, Moldova, Kosova, Karadağ, Sırbistan, Romanya, Slovenya, Ukrayna ve Türkiye olmak üzere toplam 15 ülkeden 265 sporcunun katıldı. Organizasyonda Ay-Yıldızlı 82 milli atlet de mücadele ederken; şampiyona sonunda 42 dalda madalya dağıtılacak.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Seremoniden detaylar

Atletizm Federasyonu Başkan Vekili Yasin Taş´ın konuşması

Balkan Atletizm genel sekreteri Galia Puhaleva´nın konuşması

Yarışmalardan detaylarDHA-Spor Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2022-07-16 19:32:33



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