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Vasiyetle yapılan ilk düğünün ardından Afrika'dan üç gelin geldi Afrika ve Türk gelenekleriyle yapılan düğün renkli görüntülere sahne oldu

İHA

Vasiyetle yapılan ilk düğünün ardından Afrika'dan üç gelin geldi Afrika ve Türk gelenekleriyle yapılan düğün renkli görüntülere sahne oldu

Fildişi Sahili'nde hayatını kaybeden babasının vasiyeti üzerine Afrikalı kızla evlenen Denizlili genç esnaf, 2 yıl sonra baldızını, şimdi de gelinin arkadaşını kente gelin olarak getirdi. Denizlili damat Ali Kara, Afrika’dan gelen Ninna İnes Gbe ile Türk ve Afrika geleneklerinin bir arada olduğu düğünle hayatını birleştirdi.
Denizlili iş adamı Himmet Kara, 2018 yılında ailesiyle birlikte plastik malzeme ticareti yapmak için Afrika ülkesi Fildişi Sahili'ne yerleşti. Himmet Kara ve oğlu Ali Kara, burada sivrisinek ısırması nedeniyle rahatsızlandı. Sıtma teşhisi konulan baba Kara, yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanede kurtarılamadı. Hastalık nedeniyle Fildişi Sahili’nde bir süre tedavi gören aileye tedavi sürecinde Türkiye’den giden iş adamları ve oranın yerlilerinden Zeynep Vanessa Koudiao (24) yardımcı oldu. Baba Himmet Kara 2 buçuk ay sonra vefat etti. Baba Kara, vefatından önce ise oğlunun hastalığı sırasında kendisine yardımcı olan kızla evlenmesini vasiyet etti. Murat Kara, 2019 yılında Zeynep Vanessa Koudiao’yu Türkiye’ye getirerek evlendi.

Afrikalı Zeynep 2021 yılında ablası Meryem’i evlendirdi
Aradan geçen 2 yılın ardından Zeynep Vanessa Koudiao’nun 34 yaşındaki ablası Somala Marıe Jeanne Ehoue da Denizli’de yaşayan 36 yaşındaki İlhan Bat ile tanıştı. 2021 yılında İlhan Bat ile Marıe Jeanne Ehoue dünyaevine girerek imzalarını attılar. Marıe Jeanne Ehoue’ya Türkiye’de bulunan yakınları Meryem ismini verdi.
Babasının vasiyetini yerine getiren Murat Kara’nın ardından kardeşi Ali Kara da iş için gittiği Fildişi Sahili'nde yengesi Zeynep Vanessa Koudiao’nun arkadaşı Ninna İnes Gbe ile tanıştı. Bir süre sonra evlilik kararı alan çift, Türkiye’ye dönmek üzere hazırlık yaptı. Aile diğer gelinlere seçtiği Türk isimlerinden sonra Ninna İnes Gbe’ye ise ‘Leyla’ adını verdi. Geçtiğimiz şubat ayında nikahlanan Ali Kara ile Leyla Ninna İnes Gbe dünyaevine girerek imzalarını attı.

“İki yörenin de dansını, oyununu oynadık”
Dünyaevine giren çift için hazırlanan Türk düğününde Afrika’dan gelen misafirler doyasıya eğlendi. Dans eden çift, ardından birbirine pasta yedirdi. Türk düğününde oynamaya çalışan gelin bir anda Fildişi Sahili’nden gelen arkadaşlarının açtığı yöresel müziklerle davetlilere yöresel danslarını sergiledi. Afrikalı gelin ardından Denizli’nin Tavas zeybeğini oynadı. Damat Ali Kara, “Şubat ayında evlendik, nikah kıydık. Müslüman olarak Leyla ismini verdik. Bugün de gelinlik giydi, düğünümüzü gerçekleştirdik, çok mutluyuz. İki yörenin de dansını, oyununu oynadık, kendi dansımızı da yaptık” dedi.

“Afrika’da bir ailemiz var, onların da Türkiye’de bir aileleri var”
Afrika’dan gelin gelen Ninna İnes Gbe’in manevi annesi Momboye François, “Aileye çok teşekkür ediyorum, çocuklarımızı buraya getirdiler. Bugün çok güzel geçti, herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Damadın annesi Meryem Kara ise, “Afrika’da bir ailemiz var, onların burada Türkiye’de bir aileleri var. Artık eskidendi köyden kız geldiği zaman farklı olurdu. Artık biz ülkeler arası açıldık. Afrika gibi bir yerden güzel insanlarla, güzel kızlarımızı getirdik. Herkes mutlu, Allah ömür boyu mutluluk, bereket versin” diye konuştu.
Düğün sonunda Fildişi Sahili’ne özgü yöresel dans olan özgürlük ve barış dansı gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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