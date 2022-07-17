Domuza çarpan otomobil takla attı; 1’i ağır 5 yaralı

Denizli’nin Çivril ilçesinde otomobilin domuza çarpması sonucu takla attığı kazada 1’i ağır 5 kişi yaralandı.



Kaza, gece saatlerinde meydana gelen kazada; Denizli’den Çivril istikametine doğru seyir halinde olan Sinan U. idaresindeki 45 EM 134 plakalı otomobil, aniden önüne çıkan domuza çarparak takla attı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü Sinan U., yolcu konumunda bulunan 1 yaşındaki Rana L.U., Süleyman G., yabancı uyruklu kadınlar Aıt A. ve Sadıkı O. yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Çivril Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılar ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.



Domuzun telef olduğu kazada tedavisine devam edilen Sadıkı O.’nun ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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