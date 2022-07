Gelin almada verilen paranın beğenilmemesiyle başlayan kavga düğünde devam etti: 1’i ağır 8 yaralı

Denizli’de düğün öncesi gelin alma etkinliğinde yaşatılan 'kapı basmada' geleneğinde verilen parayı az bulan gelin tarafı ile damat tarafının kavgası düğünde devam etti. İçeri girmek isteyen ve olumsuz yanıt aldıktan sonra adeta çılgına dönen gelin tarafının karşı tarafla yaşadığı bıçaklı kavgada 1’i ağır 8 kişi yaralandı.

Denizli’de iki çiftin en mutlu gününde kan aktı. Düğün öncesi gelini almak için Çivril ilçesine bağlı Menteşe Mahallesi'ne giden damat tarafının 'kapı basma' geleneğinde verdiği parayı beğenmeyen gelin tarafı, küçük çocukları için de para istedi. Uzatılan bu parayı da az bulan iki taraf arasında sözlü tartışma başladı. Çıkan sözlü tartışmanın yerini bıraktığı kavga, yakınların araya girmesiyle son bulundu. Damat tarafı gelini alarak Pamukkale ilçesine bağlı Akhan Mahallesi'ndeki düğün salonuna geldi.



Gelin almada başlayan gerilim düğünde devam etti

Kavganın yatıştırılmasının ardından Pamukkale'deki düğün salonuna geçen damat tarafı, tartışma çıkabilir düşüncesiyle gelin tarafından gelen bazı kişileri içeriye almak istemedi. Burada ikili grup arasından çıkan küfürlü kavgada bıçaklar konuştu. Birbirine saldıran ikili grup uzun süre boyunca kavga etti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda güvenlik güçleri ve sağlık görevlileri sevk edildi. Olay yerine giden ekipler grubu güçlükle ayırabildi. Çıkan kavgada karnına aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan İbrahim Ç. (55), oğlu Fahri Ç. (26), Çetin Ç. (25) Yusuf Çetin C. (27), Yusuf Can Ç. (27), Gökhan Y. farklı hastanelere kaldırılırken, Kemal E. ve Mustafa E. ise kendi imkânlarıyla özel hastaneye gitti. Olay yeri inceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmaların ardından konu hakkında soruşturma başlatıldı.



“Parayı beğenmediler”

Tartışmanın ilk önce gelin evinde kapı basma nedeniyle çıktığını belirten Arif Can, “Çivril’e gelin almaya gittik. İçeri girildiğince para istendi ve para verildi. Küçük oğulları için de para istendi ve o da verildi. Ondan sonra beğenmediler ve hakaret etmeye başladılar. Orada çıkan tartışmanın ardından bir arbede oldu. Düğüne geldik buraya ve orada kavga olduğu için burada da tartışma olur diye girmelerini uygun görmedik. Düğün sahibine bunları gönder dedik ve olay başladı. Düğün sahibi gidin demesine rağmen gitmediler” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.