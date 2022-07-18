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Destici: “Muhalefetin elinde koz bırakmayacağız” Lavanta tarlalarını gezen BBP Genel Başkanı Destici, dünyanın üretim merkezi Denizli’de kekik hasadı yaptı

İHA

Dünyanın en önemli üretim merkezlerinden birisi olan Denizli'de kekik hasadı yapan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Muhalefetin elinde koz bırakmayacağız. Çözüm bekleyen sorunların hepsini en kısa sürede bitireceğiz" dedi.

Destici: “Muhalefetin elinde koz bırakmayacağız” Lavanta tarlalarını gezen BBP Genel Başkanı Destici, dünyanın üretim merkezi Denizli’de kekik hasadı yaptı

Dünyanın en önemli üretim merkezlerinden birisi olan Denizli’de kekik hasadı yapan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, “Muhalefetin elinde koz bırakmayacağız. Çözüm bekleyen sorunların hepsini en kısa sürede bitireceğiz” dedi.
Partisinin il istişare toplantısı için Denizli’ye gelen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 2 gün boyunca il genelinde incelemelerde bulundu. Dünyada üretilen kekiğin yüzde 75'inin Türkiye’de, bu üretimin ise yüzde 90’ının karşılandığı Denizli’de çiftçileri tarlada ziyaret eden Destici, eline orak ve tırpan alıp üreticilerle birlikte hasat yaptı. Binlerce kişinin ziyaret ettiği lavanta bahçelerini ziyaret eden Destici, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki’nin de katılımıyla Seyir Tepesinde düzenlenen toplantıda partilileriyle bir araya geldi.
BBP Genel Başkan Destici, açıklanan anket sonuçlarına itibar edilmemesini, her zamankinden daha çok çalışılması gerektiğini söyledi. Partisinin üye sayısının arttırılması için parti teşkilatlarından daha çok çalışmalarını isteyen Destici, hedeflerinin üye sayısını yüzde 1000 arttırmak olduğunu ifade etti. 3600 ek göstergenin çıktığını, EYT sorununun yıl sonuna kadar çözüme kavuşturulacağına dikkat çeken Destici, “İşçiler, emekliler, çalışanlar yani devletten maaş alan milyonlarca insan ne işi yaparsa yapsın, hangi ad adı altında maaş alırsa alsın hepsinin maaşları ile ilgili ciddi iyileştirmeler yapıldı. Yeterli midir? Elbette yeterli değildir. Ama 3600 ek gösterge çıkarılması, biz bunun bütün memurlara çıkarılmasını teklif etmiştik. Nihayetinde böyle çıktı. Diğer alanlarla da çalışmalar yapılacaktır. Nasıl 3600 çıkartıldıysa hiç kimsenin şüphesi olmasın buda yıkıcı muhalefetin elinden bir koz olmaktan alınacak ve EYT düzenlemesi de inşallah yılbaşından önce yine cumhur ittifakı tarafından çıkarılacaktır” dedi.

"Öğrencilerin burs sorunu da çözülecek"
Öğrencilerin eğitim görürken aldıkları bursların geri ödemesinde de uygulanan faizin kaldırılması için çalışma yaptıklarına dikkat çeken Destici, “Aynı şey öğrencilerimizin üniversite okurken kullandığı kredilerle ilgili. Biliyorsunuz bir burs var karşılıksız olarak belli sayıda öğrencimize veriliyor. Maddi durumu en zayıf olan ve başarısı yüksek olanlara veriliyor. Bir de kredi uygulaması var. Kredi müracaat eden herkese veriliyor. Ama bu geri ödemeli. Kredi adı üzerinde. Şimdi daha önceden buna bir faiz uygulanıyordu. Fakat Türkiye’de faiz yüksek enflasyon düşük kalınca bundan bir iki sene önceye gittiğimizde o zaman öğrenciyi korumak için bu faiz kaldırıldı ve enflasyon uygulaması getirildi. Ama artık öyle bir döneme girdik ki bu gün faiz 1520’lerde enflasyon 70’lerin üzerinde bundan dolayı kredi kullanan öğrencilerimiz daha büyük bir yük ile karşı karşıya kaldılar. Onun için bizim ivedilikle bunu düzenlememiz gerekiyor. Ve önümüzdeki günlerde hiç kimsenin şüphesi olmasın bu düzenleme gerçekleştirilecektir. Biz BBP olarak daha önce mecliste de söyledik. Kamuoyu ile de paylaştık ilgili yerlerle de paylaştık. BBP olarak bizim buradaki önerimiz, teklifimiz öğrencilerimizin kullandığı kredilerden faiz de alınmasın enflasyon farkı da alınmasın. Öğrenci ne kadar kredi kullanmışsa işe başladıktan sonra 10 yıl içerisinde eşit şartlarda faiz ödemeden ödesin. BBP ‘nin teklifi budur. 4 yılda bir öğrencimiz diyelim 40 bin lira kredi kullanmışsa işine ne zaman başladı diyelim iki sene üç sene sonra bu 40 bin lirayı 10 yıl içinde eşit taksitlerle yıla diyelim 4 bin lira düşüyor. Bunu da 12 ye böldüğümüzde 360370 TL gibi bir aylık yapıyor. Bunu da herkes çok rahat bir şekilde ödeyebilir. Ama asla faiz ve enflasyon farkı olmamalı” diye konuştu.

“Tarım ülkemiz için çok önemli stratejik bir alan”
Tarımın Türkiye için stratejik bir alan olduğuna dikkat çeken Genel Başkan Destici, şunları kaydetti:
“Tarım ülkemiz için çok stratejik bir alan. Özellikle bu pandemiden sonra, Rusya Ukrayna savaşından sonra daha da önemli bir hale geldi. Buğday olsun diğer tahıl ürünleri olsun, gıda ürünleri olsun, kekik gibi bitkilerin çok daha önemli bir hale geldiği o pandemi sürecini yaşadık. Korona virüs ile mücadele için bize tavsiye edilen ürünlerden, bitkilerden birisi kekikti, kekik yağıydı. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için önemli bir ürün. Burası da kekik üretimi açısından önemli bir yer.”

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