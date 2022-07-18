İrem'i öldürüp kaçan koca teslim oldu, kayınvalidesini suçladı



Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, tartıştığı eşi İrem Evren'i (18) tabancayla öldürdükten sonra kaçan Ferhat Evren (27), 40 gün sonra teslim oldu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Evren, cinayetten kayınvalidesi Hanım G.'nin sorumlu olduğunu söyledi.

Olay, 7 Haziran'da kırsal Aşağışamlı Mahallesi'nde meydana geldi. 1 yıllık evli Ferhat ile İrem Evren arasında, iddiaya göre, ailevi sorunlar nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Ferhat Evren, tabancayla eşini öldürüp kaçtı. Jandarma ekipleri de cinayetle ilgili çalışma başlattı. İncelemede, İrem Evren'in annesi Hanım G.'nin, damadına, kızının başkalarıyla birlikte olduğuna dair gönderdiği sesli mesajlar tespit edildi. Evren çiftinin, 1 aylık bebeği H.E. ise Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nce korumaya alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de Ferhat Evren'in teslim olması için yakınlarıyla konuşarak ikna etti. Evren, dün Merkezefendi İlçe Jandarma Komutanlığı'na gelerek 40 gün sonra teslim oldu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Evren, adliyeye sevk edildi. Çelik yelek giydirilen Evren, jandarma komandolar arasında adliyeye götürüldü. Evren, cinayetten kayınvalidesi Hanım G.'nin sorumlu olduğunu söyledi.

'GELİNİM ÖLDÜ, ADALETE GÜVENİYORUZ'

Oğlu adliyeye sevk edilen Fesih Evren ise cinayetin Hanım G. yüzünden işlendiğini ileri sürerek, "Oğluma mesajlar atmış, annesi kızına da tabanca vermiş. Olay günü gelinim, oğluma silah çekiyor. Oğlum da çıkan boğuşmada tabancayı alıyor. Bütün bu olaylara Hanım G. neden olmuştur. Gelinim öldü, torunum devlet korumasında, adalete güveniyoruz" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2022-07-18 12:27:29



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