Eşini öldürüp kaçan koca teslim oldu, cinayetten kayınvalidesini sorumlu tuttu (2)

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TUTUKLANDI

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde tartıştığı eşi İrem Evren'i tabanca ile öldürdükten sonra kaçan ve 40 gün sonra jandarmaya teslim olan Ferhat Evren, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Evren'in savcılık ve mahkemede, susma hakkını kullanıp, ifade vermediği öğrenildi.Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)- DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2022-07-18 12:36:06



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