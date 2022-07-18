Merkezefendi korosu Çanakkale’de sahne alacak

Merkezefendi Belediyesi Tek ve Çok Sesli Türk Halk Müziği Gençlik Korosu, 7. Çanakkale Uluslararası Koro Festivali’nde sahne alarak Merkezefendi’yi ve Denizli’yi temsil edecek. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Bizleri uluslararası festivalde temsil edecek olan koromuza başarılar diliyorum” dedi.



Merkezefendi Belediyesi sanat ve kültür alanındaki faaliyetlerine tüm hızıyla devam ediyor. Bu çerçevede 1924 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 7. Çanakkale Uluslararası Koro Festivali’ne, Merkezefendi Belediyesi Tek ve Çok Sesli Türk Halk Müziği Gençlik Korosu da katılacak. 30 kişilik Merkezefendi Korosu, Türkiye’den ve dünyanın dört bir yanından koronun katıldığı festivalde Merkezefendi’yi ve Denizli’yi temsil edecek.

Ülkenin en büyük koro festivali unvanını taşıyan organizasyonda seminerler, workshop aktiviteleri, atölye etkinlikleri, paneller, salon performansları ve sokak konserleri gerçekleştirilecek. Festivalde dünya koro müziği alanında uzman, yabancı ve yerli jüri üyeleri, akademisyenler ve koro şefleri de yer alacak.



“Bizleri en iyi şekilde temsil edecekler”

Kültür ve sanata büyük önem verdiklerini ve bu doğrultuda çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Kültür ve sanat bir toplumun en önemli damarlarından bir tanesidir. Bu bilinç ile bizler de Merkezefendi Belediyesi olarak kültür ve sanata büyük önem veriyoruz. Bünyemizde kurmuş olduğumuz ve her gün gelişen Tek ve Çok Sesli Türk Halk Müziği Gençlik Koromuz, 7. Çanakkale Uluslararası Koro Festivali’ne katılarak bizleri temsil edecek. Birbirinden değerli sanatçılarımızın yer aldığı koromuza uluslararası gerçekleştirilen festivalde başarılar diliyorum” diye konuştu.

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